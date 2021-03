Reconoce Canirac a chef tijuanense como joven empresaria del año

Tijuana, BC.- Se le entregó la tijuanense Adria Marina Montaño, por ser la joven empresaria restaurantera del año, por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Marina Montaño manifestó que se encuentra agradecida con el equipo del restaurante Georgina, por sus negocios anteriores que son 'Don Ramen' y Azarosa, que la llevaron a un nuevo concepto de cocina.

"A veces no sabes que tienes un sueño hasta que lo ves cumplido, creo que eso es Georgina, y creo que es el premio, pero el lugar es ya de los favoritos de Tijuana", comentó.

Ante el cierre de su restaurante por la pandemia, la chef señaló que experimentó diferentes emociones, ante la incertidumbre de si tendría que cerrar definitivamente.

"Al principio pues cerrar tu lugar, dices todo el tiempo que he trabajado, literal toda mi vida para tener esto y no sabes si está en juego, desde que abrimos la verdad es que no hemos parado", expresó.

Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de la Canirac en Baja California, destacó que por primera vez en la historia de la Canirac, un Estado recibe dos de los nueve premios que se otorgan.

"Eso habla de la realidad de la oferta gastronómica que tiene Tijuana y Baja California, en este caso estamos aquí con Adria, como la empresaria joven modelo del año a nivel nacional", apuntó.