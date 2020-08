Reconoce Iglesia lucha de las familias de víctimas de desaparición forzada

TIJUANA, BC.- Este domingo se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en Tijuana diversos colectivos ofrecerán una misa y proyección de documentales para exigir a las autoridades el encuentro de sus seres queridos.

Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, envió un mensaje a las familias que sufren por esa situación.

“Hay muchas familias que están sufriendo a causa de la ausencia de sus seres queridos. Aquí no se trata de calificar si se han portado bien o no, si cometieron un delito o no, en qué condiciones desaparecieron. El hecho mismo de la desaparición de un ser humano atenta contra su dignidad. Es un atentado contra el orden social”, expresó.

Moreno Barrón pidió a la comunidad evitar juzgar el contexto social- familiar de las víctimas que hoy no se encuentran.

Asimismo, valoró la tenacidad y fe con la que las víctimas buscan el paradero de su gente.

“Ustedes nos dan un ejemplo de cómo debemos mantener vivos en nuestra mente y corazón a nuestros seres queridos ausentes , a los desaparecidos y a los que han muerto. Su lucha no es estéril y aunque no logren el objetivo de tenernos presencialmente, yo estoy seguro que ellos están muy vivos en la vida de cada una de sus familias”, declaró.