Recomiendan mochila de emergencia para sismos

Ante los sismos registrados en los últimos días en la ciudad, las autoridades recomiendan tener lista una mochila de emergencia en caso de ser necesaria.

El director de Protección Civil Municipal, Uriel Manzanares, informó que esta mochila debe de contar con un cambio de ropa, documentos personales, llaves, dinero, gel antibacterial.



Así como comida enlatada y agua para poder pasar por lo menos 72 horas, que en caso de una contingencia mayor, es el tiempo aproximado que tarda en llegar ayuda.



“Cuando se nos presente una contingencia lo primero que tenemos que hacer es esperar que pase, no podemos salir corriendo, gritando y empujando que muchas de las veces es lo que pasa”, declaró.



Los movimientos de suelo ocurridos en la semana, agregó, deben servir como ejemplo para que las familias se preparen.



Sin percances

Manzanares aseguró que el sismo que se registró el viernes no generó afectaciones en edificios o dejó personas heridas.



Comentó que en la ciudad se sintió alrededor de las 20:18 horas, por lo que inmediatamente se activó el protocolo de emergencia en donde participó Bomberos Tijuana, Policía Municipal y Protección Civil.



“Estuvimos checando, le dimos prioridad a hospitales, clínicas del IMSS, Hospital General y edificios de Zona Río”, comentó.



El sismo que se registró fue de 7.1 grados, agregó, y se sintió más fuerte porque fue a un kilómetro de profundidad y el del jueves fue a 11.



Aunque no se reportaron casos de crisis nerviosas, la población si se asustó, indicó, por lo que recomendó no caer en pánico, mantener la calma y no confiar en las redes sociales, que muchas veces mal informan en lugar de ayudar.



“Debemos prepararnos con nuestro plan familiar y nuestra mochila de emergencia, muchas veces nos activamos ya que pasan estos casos”, comentó.



En alerta

El funcionario municipal declaró que los cuerpos de emergencia estarán activos el fin de semana en caso de vuelva a ocurrir alguna eventualidad.



Adelantó que en caso de que se registre otro sismo darán prioridad de atención a zonas donde han ocurrido deslizamientos de tierra como en la colonia Lomas del Rubí.



Así como en demarcaciones como Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos, Cañón del Sáenz, Playas de Tijuana y Otay Centenario.



“Es donde hemos tenido eventos y que están recientes, entonces para que no haya mayor afectación e invitar a la ciudadanía si encuentran fallas o grietas, inmediatamente avisar al 911”, puntualizó.