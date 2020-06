Recomienda Protección Civil no hacer caso a predicciones de sismos en redes sociales

TIJUANA, BC.- Tras el sismo de 7.5 grados de magnitud registrado el martes en Oaxaca, La Dirección Protección Civil Estatal, recomienda informarse únicamente en fuentes oficiales y hacer caso omiso de la información que circula en redes sociales, donde presuntamente predicen los sismos.

El Director Estatal de Protección Civil, José Salvador Cervantes Hernández, dijo que es común que cuando se registra un sismo de la magnitud del ocurrido en Oaxaca, surgen estar versiones falsas, que desinforman y causan alarma entre la ciudadanía.

“Los sismos no se pueden predecir, científicamente está comprobado que no hay forma de anticipar la fecha y hora de un fenómeno natural de este tipo, por lo que recomendamos guardar la calma, no caer en pánico e informarse de las fuentes oficiales”, dijo Cervantes Hernández.

El funcionario dijo que el vivir en zona sísmica es importante estar preparados; tener un Plan Familiar de Protección Civil, que no es otra cosa que identificar en familia las salidas adecuadas y el punto de reunión donde ubicarse fuera de la vivienda en caso de registrarse un sismo.

Asimismo, contar con una mochila de emergencia, con lo básico que se necesita en caso de que se registre un sismo, como es documentos (como actas de nacimiento) y duplicado de llaves, agua embotellada y alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, radio con baterías extras, linterna, navaja y botiquín de primeros auxilios.

“Debemos informarnos bien, y estar conscientes que vivimos en zona sísmica, es mejor estar preparados; para cualquier duda pueden consultar nuestra página http://www.proteccioncivilbc.gob.mx/”, dijo Cervantes Hernández..