Recomienda Protección Civil evacuar 30 domicilios en Lomas del Rubí

Habitantes de 30 viviendas con peligro inminente de deslizamiento en Lomas del Rubí recibieron la recomendación por parte de Protección Civil Municipal de evacuarlas.

Este miércoles a las 10:30 horas, personal de Protección Civil Municipal, encabezado por el director José Luis Rosas Blanco, acompañado de Policía Municipal y Ejército, acudió a la calle Casiopea, en la colonia Lomas del Rubí.

La presencia, apuntó Rosas Blanco, se debió a que existen 30 viviendas en peligro inminente de deslizamientos, al estar ubicadas en la orilla de la zona donde ocurrió el deslizamiento de más de cien viviendas hace alrededor de dos años.

“Ya estaban engomados, tenemos una cantidad de 170 engomados rojos, son de riesgo inminente, donde se invita a los residentes a que desalojen los domicilios, 30 son los que están pegados precisamente hacia el borde del deslizamientos, entonces estos domicilios son los que estamos notificando para que nos hagan el favor de hacer una evacuación voluntaria”, detalló.

Sin embargo, la mayoría de los habitantes han optado por permanecer en sus propiedades, pese a que el engomado rojo fue colocado meses atrás.

“Tengo 34 años viviendo aquí, ya voy para 35 años; aquí me voy a quedar porque mi casa todavía está bien, mientras mi casa no tenga daño, no me voy a salir”, aseguró la señora Guadalupe Magdaleno.

Si bien su vivienda está en un área peligrosa, dijo Guadalupe, se saldrá cuando presente daños estructurales.

“Nosotros estamos conscientes de que estamos en zona de riesgo pero no me voy a salir, solamente que ya se dañe mi casa”, comentó.

Otros colonos aún no reciben la indicación de dejar sus casas; viven con la preocupación de que el daño se extienda y eventualmente pierdan su patrimonio.

“Tenemos el sello amarillo, a ver que nos dicen, vivo más arriba pero nos pusieron el sello amarillo de alto riesgo, no sabemos que vaya a suceder”, manifestó Viviana Moreno, con más de 39 años viviendo en la calle Casiopea.

El director de Protección Civil Municipal apuntó que las personas no están obligadas a retirarse de sus domicilios y por esa razón se ha encontrado con negativas en sus constantes visitas a Lomas del Rubí.

“Es repetitivo, hemos estado aquí en varias ocasiones, les hemos invitado a que acaten nuestras invitaciones y estamos aquí para hacer la misma solicitud y hemos encontrado la misma respuesta; ya es situación de ellos si quieren permanecer en una zona de inminente riesgo; las dependencias sociales se encargarán de hacer labor de convencimiento”, mencionó.

El DIF Municipal adecuó el gimnasio de la Unidad Deportiva Tijuana como albergue temporal en los casos de los colonos que si acepten la invitación de Protección Civil.