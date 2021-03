Reciben María y Teresa segunda dosis de vacuna

TIJUANA, B.C.- Tras haber vencido al Covid-19 por estar en la primera línea de batalla contra la pandemia, María Isabel Mercado Moreno y Teresa Pérez Ramírez recibieron su segunda dosis de vacuna contra el virus.

Ayer la Secretaría de Salud del Estado retomó las jornadas de vacunación contra el Covid-19 para personal de salud.

Cecilia Mendoza, encargada del módulo del Hospital General de Tijuana (HGT), detalló que la campaña fue para el personal de esta institución y Jurisdicción Sanitaria Número 2, en la cual se contó con 160 dosis de Pfizer para la primera aplicación y 120 para la segunda.

María Isabel Mercado Moreno, enfermera y encargada del filtro Covid-19 del HGT, el 19 de febrero recibió la primera dosis y ayer la segunda.

“Es muy importante que tengamos el esquema completo, ya que somos personal de primera línea. Hoy recibí mi segunda dosis y estoy muy contenta porque los esfuerzos de los jefes médicos y la Jurisdicción Sanitaria están dando frutos para la seguridad, sobre todo para el personal que estamos aquí y la población en general, porque sí estamos bien, ella está bien”, expresó.

Mercado Moreno comentó que padeció coronavirus y neumonía atípica, por lo que temió por su vida y la estabilidad emocional de sus seres queridos.

Por su parte, Teresa Pérez Ramírez, enfermera del HGT, dijo tener miedo a sufrir una reinfección de Covid-19, ya que en la primera ocasión además de los dolores físicos, su salud mental se vio afectada.

“Como secuelas me quedó la ansiedad, porque me dio como depresión, pero era por miedo de desconocer lo que me podía pasar. Tuve miedo a todo, de ver a los pacientes que fallecían, de verlos cómo se deterioraban poco a poco”, platicó.

Las enfermeras entrevistadas pidieron a las familias evitar salir durante las vacaciones de Semana Santa, ya que arriesgarán su salud y tendrán mayores riesgos de sufrir un contagio de coronavirus, especialmente los adultos mayores.