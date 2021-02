Recibe segunda vacuna contra Covid enfermera que vivió en un auto para proteger a su familia

Tijuana, BC.- La enfermera Silvia Rosas, del Hospital General de Tijuana, quien es recordada por vivir en una panel para proteger a su familia de la pandemia, hoy recibió la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Con ello completa el esquema de la inmunización que diseñó la empresa farmacéutica Pfizer.

La enfermera difundió la información en sus redes sociales, en las cuales agradeció el apoyo que ha recibido durante la contingencia sanitaria.

"Hoy 18 de febrero 2021 recibí mi segunda dosis de vacuna contra el Covid-19, ahora me siento mas tranquila porque la primera dosis fue muy benévola y no tube muchos sintomas, espero que esta sea igual o con menos sintomas...

... Ahora si Covid-19 si antes no pudiste conmigo, ahora menos... Yo no me quebro tan facil... Por mi familia, por mis pacientes a darle duro que esto no se acaba hasta que se acaba...", es parte del mensaje.