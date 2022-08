Recesión económica en EU no afectará severamente a BC

Tijuana, Baja California.- La recesión económica en Estados Unidos no impactará fuertemente en el estado de Baja California debido a su cercanía geográfica, comentó José Luís Contreras Valenzuela, ex vicepresidente de Colegio de Economistas.



Comentó que pese a que la recesión traerá elementos negativos, al estar en frontera con Estados Unidos no habrá consecuencias mayores en comparación con otras ciudades de la República Mexicana.



Baja California no se verá tan impactado económicamente por ese suceso ya que estamos en frontera y convivimos con el mercado internacional gracias a las ventajas logísticas”

puntualizó.



Oportunidad de relocalización de empresa extranjera

Asimismo, dijo que incluso esto podría crear una oportunidad de desarrollo de proveeduría en la región al contraerse la actividad económica del país vecino y atraer la relocalización de empresas extranjeras.

Te podría interesar...Sector biomédico y médico son los que más inversión atraen a BC



Añadió que se debe estar preparado para la coyuntura económica que la recesión pueda traer, que esta crisis ya se había presentado previamente con una contracción del mercado derivada de la pandemia.