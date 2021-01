Reaperturan iglesias, gimnasios y casinos en Baja California

MEXICALI, B.C.- La Secretaría de Salud del Estado determinó que esta semana iniciará la reapertura parcial de gimnasios, centros deportivos, casinos y centros de culto religioso, luego que la federación colocó a la Entidad en anaranjado en el semáforo de riesgo epidemiológico.

El titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico, precisó que las aperturas serán programadas y con aforos reducidos, las cuales no incluirán a los bares, centros nocturnos y de diversiones.

“Consideramos que ciertas actividades son de riesgo porque no se cuidan, ni protegen adecuadamente, esas actividades se están considerando el día de hoy para cierre; y aperturar las que sí puedan llevar a cabo los protocolos”, comentó.

“A los gimnasios se les permitirá abrir al 25%, una vez que se autorice el protocolo de seguridad y salud, que se está redactando y pendiente de autorizar por el titular del Ejecutivo; se van a aperturar entre miércoles y jueves”, dijo.

Los protocolos se volverán a revisar, señaló Pérez Rico, ya que no se tratan de una “receta de cocina” que simplemente imprimieron y nunca implementaron, por ello estarán revisando de manera más incisiva.

A los representantes de los centros de culto y religiosos, les pidió que se acerquen a la Secretaría de Salud para determinar los protocolos de seguridad que deberán de implementar.

Aseguró que los espacios religiosos han sido los más respetuosos de las medidas de protección e higiene a lo largo de la pandemia, podrían estar abriendo entre el jueves y viernes.

Pondrán lupa a restaurantes

El funcionario estatal anunció que en la supervisión de los restaurantes se registrará un cambio, ya que las inspecciones estarán a cargo directamente de la Secretaría de Salud.

“Ya no va a valer que un restaurante diga que esté a un 25%, y en realidad esté lleno y todos lo sepamos, o que diga ser un restaurante-bar, pero todos saben que solo es un bar, no, eso ya no aplica”, declaró.

Los restaurantes permanecerán en un aforo del 30%, indicó.

“Con relación a restaurantes, nosotros los vamos a revisar, porque he recibido un sinfín de quejas, de que no cumplen aforos, ni el distanciamiento social”, añadió.