Realizarán jornadas para detectar casos de hepatitis C

TIJUANA.- Del lunes 22 al 28 de julio del presente el Club Rotario de Playas de Rosarito realizará jornadas gratuitas para detectar casos de hepatitis C, informó Irma Leticia Castélum Combera, una de las responsables de esta actividad.



Dichas jornadas están dirigidas para las personas mayores de 40 años o para quienes sospechan que contrajeron la enfermedad al usar drogas vía intravenosa con una jeringa usada o compartida o al estar en contacto con la sangre de una persona infectada.



Castélum Combera explicó que la hepatitis es una enfermedad asintomática hasta sus fases más avanzadas y, por lo general, cuando la persona infectada siente los primeros síntomas, ya es demasiado tarde; a partir de ese momento, tal vez, la única posibilidad de cura sea el trasplante de hígado.



Algunos de los síntomas son la coloración amarillenta en la piel y ojo, orina de color oscuro y picazón en la piel.



“En el mundo, hay más de 400 millones de personas que portan el virus de la hepatitis B o C, pero sólo se ha diagnosticado al 5% de los casos, aproximadamente. Mueren, por la hepatitis C, muchas más personas que por el SIDA. Sólo en Estados Unidos, en 2015, la hepatitis C mató más que todas las enfermedades infecciosas juntas. Pero si es descubierta y tratada a tiempo, tiene cura”, mencionó la responsable.



Las jornadas de salud se realizarán a partir de las 10 horas en el Hospital General y Centros de Salud de Rosarito, Santa Anita y Primo Tapia y en algunos centros comerciales.



Las pruebas serán rápidas y confidenciales, dijo la organizadora e integrante del club. Para mayor información consultar el Facebook Club Rotario Playas de Rosarito.