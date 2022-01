Realizan misa para despedir a Margarito Martínez Esquivel

Tijuana BC.- Al fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel '4-4' se le dio el último adiós en medio agradecimientos y buenos recuerdos de parte de sus familiares y gremio periodístico.

La mamá del 4-4, Eglentina Esquivel; esposa Elena Frausto y su hija Johanna encabezaron el cortejo fúnebre en la Parroquia Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

Era la adrenalina pura"

fue lo primero que expresó la señora Frausto cuando se le preguntó sobre la personalidad de su esposo, con quien cumpliría 23 años de matrimonio.

La muerte de Margarito Martínez

El 4-4 fue asesinado en la tarde del lunes en la colonia Sánchez Taboada afuera de su casa. Su cuerpo quedó tendido. De acuerdo a las autoridades, los disparos que le quitaron la vida al instante proceden de una arma que ya había sido utilizada en cinco hechos violentos.

"La gente que hizo esto no sabe el daño que nos hizo, nuestro mundo se vino abajo. La verdad, no vamos a poder sobresalir sin él, pero ojalá que si no se hace justicia aquí en la tierra, sea con Dios. Como él decía 'hay un Dios´", dijo viuda.

Entre los planes que se quedaron frustrados fue terminar de ampliar su hogar, viajar a Guanajuato, entre otros.

La joven Johanna recordará a su papá 4-4 como un buen amigo y a quien le pidió que siguiera sus pasos como fotoperiodista especializada en la fuente policíaca.

Fue maestro de todos

Desde hace cuatro años Jesús Aguilar fue compañero de Esquivel Martínez en la cobertura de los hechos violentos de Tijuana.

Aguilar fue fan de las transmisiones en vivo que hacía Esquivel Martínez para informar a la población. Unieron sus pasiones por la nota roja que juntos llegaron a la escena del crimen.

Jesús Aguilar jamás se imaginó que el último hecho violento del lunes lo cubría solo y que se trataba de su maestro 4-4.

"Lamentablemente el día lunes él me llamó alrededor de los 12:45 de la tarde para preguntarme si había escuchado algún hecho de relevancia allá en la colonia El Soler. Me marcó para preguntarme dónde había sido el reporte. Le dije 'ahorita te marco, no escuché las calles'...

"En cuestión de minutos salió otra persona con arma de fuego en la colonia Sánchez Taboada. Le marqué y ya no me contestó. Al los minutos me marcó su esposa para decirme que le habían matado a su esposo Magarito", recordó.