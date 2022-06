Realizan investigaciones por caso de levantamiento a hermano de agente del Ministerio Público

Tijuana BC.- En días recientes en Mexicali ocurrió una privación de la libertad, en donde hombres fingieron ser funcionarios de seguridad y 'levantaron' a Ramsés Heriberto Zatarain, quien era hermano de un agente del Ministerio Público, este actualmente está suspendido de sus funciones porque presuntamente está relacionado con este hecho.

No estamos juicios mediáticos, pero sí obedeciendo al interés de agotar cualquier señalamiento que se haga contra cualquier funcionario, ya sea de fiscalía o no. Habrá mano firme, pero también mano justa. No permitiremos ningún desprestigio hacia la institución a consecuencia algún señalamiento pero tampoco permitiremos que nadie se salga con la suya, habrá cero impunidad"