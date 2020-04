Reafirma Gobierno de BC su postura en contra de Smiths Medical

TIJUANA, BC.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, expresó que mantiene firme su postura de no apoyar a las empresas que fabrican ventiladores en la entidad y que se han negado a vender equipo al gobierno estatal, al señalar que en Baja California se han redoblado los esfuerzos para salvaguardar la salud de las y los habitantes de este estado, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Al terminar la cotidiana Mesa de Seguridad y Salud, el mandatario estatal comentó:

He recibido llamadas telefónicas de muy altos niveles por haber sancionado; y mi respuesta es que si no apoyan a los bajacalifornianos con respiradores, no podrán usar nuestra mano de obra, además ponen en peligro de contagio a los trabajadores, al no acatar medidas sanitarias".