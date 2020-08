Reabren el sábado bares en hoteles

MEXICALI, BC.- La reapertura de los bares iniciará este fin de semana en Tijuana, solo en algunos hoteles y bajo un esquema de ensayo, reveló el Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), en entrevista a El IMPARCIAL.

Mario Escobedo Carignan comentó que la reapertura aplicará más adelante en el resto los municipios en los que sus alcaldes estén de acuerdo, siempre y cuando los bares demuestren el diseño y aplicación de su protocolo de salud y seguridad.

“Empezamos a aperturar el fin de semana en algunos hoteles que estén en condiciones de cumplir con los protocolos, y la siguiente semana estaremos abriendo el abanico”, mencionó.

El funcionario estatal recordó la manifestación en Tijuana en la que se exigió la apertura de los bares, el Estado cederá, pero se debe hacer minimizando las posibilidades de un rebrote.

“Lo que quisiéramos es que la gente fuera al bar y se tomara dos tragos, se la pasaran a todo dar y se fuera a descansar a su casa, quisiéramos evitar que la gente ande tomada”, declaró.

Señaló que el Gobierno federal emitió los lineamientos, en los que se deben de basar para elaborar el protocolo, al evaluarlos, revisan que cumplan con el consejo de seguridad general, elaboraron un programa identificando las 59 actividades productivas que tiene el Inegi.

Reactivación total

La reactivación de todos los sectores podría darse en la segunda quincena de septiembre, aunque advierte que dependerá del comportamiento de la población en cuanto a contagios de Covid-19.

Recordó que al sector de manufactura y de turismo, ya se le permite operar bajo un estricto cumplimiento de protocolos de salud y seguridad y seguirá el de comercio y servicios.

“El sector que va a exigir más en términos de responsabilidad del empresariado y empleados, es el sector comercio y servicios, de 35 mil entes económicos en Mexicali, 20 mil son de ese sector y no han podido ser reaperturados”, explicó.

Dijo que se han coordinado con las cámaras de comercio, para determinar cómo hacer una reactivación gradual, sin perder el control, ya que se deben revisar los protocolos y su implementación.

“Son 125 mil entes económicos en el Estado, es sumamente complicado estarlos revisando todos, es el gran reto que tenemos, es algo que podremos terminar de hacer cuando estemos en color amarillo”, informó.

El gran reto será el sector de comercios y servicios, será para la segunda quincena de septiembre, depende de cómo nos comportemos, las empresas ya esperaron cuatro meses, o cinco, tenemos que ser cuidadosos para no volver a cerrar, porque eso sería el tiro de gracia para muchas empresas, sobre todo las micro y pequeñas”, advirtió.

Antes de la pandemia, había muchas personas que tenían ingresos diarios por su actividad u oficio, eso le permite tener una vida tranquila, pero vivían al día, ahora son tan pobres como el más pobre, y es parte de la desesperación de la gente, reflexionó Escobedo.

La reactivación de empresas inició con el sector de manufactura, recordó el secretario de la SEST, debido a que se reconoció que forma parte de una cadena de suministros esenciales, desde una imprenta, embalaje, empaques, insumos médicos, etcétera.

Escobedo explicó que también hubo reclamos de las embajadas de otros países, debido a que habían dejado de llegarles sus productos, por ello se hizo un análisis para determinar qué era esencial para la Entidad.

“Si bien es cierto en un principio generó incertidumbre, de parte de algunos inversionistas, al final del día lo hicimos de forma correcta, no nos generó rebrotes o problemas de contagios en el trabajo, la gente se enferma porque anda en la calle”, explicó.

El segundo sector reabierto fue el turístico, particularmente importante por la cantidad de empleos que representa, y la cantidad de entes, muchos de sus empleados, a pesar de que les pagaban, pasaban por una crisis, ya que su ganancia está en las propinas, explicó.

“Muchas de estas empresas quebraron, porque esto pasó más de cuatro meses, entonces ni estábamos sacando adelante las empresas, y quienes recibían el recurso no les era suficiente para sobrevivir”, mencionó.

“Particularmente en Mexicali y Ensenada que se nos complicó, hemos venido analizando qué reactivar y cuándo reactivamos”, comentó el servidor público.

“Existen empresas que sin ser esenciales labora, cuando menos el 30% no está activado, hay otras empresas que sí pueden activarse, pero no lo hacen porque no les conviene abrir a una capacidad limitada como el 25%, entre ellos restaurantes y hoteles”, precisó.

Reconoció que toda reactivación implica movilidad, y con ello, la posibilidad de un rebrote, mientras los contagios se mantengan de manera marginal, pueden continuar con el desconfinamiento empresarial.

UNOS SÍ, OTROS NO

Los sectores que han venido reactivando son con base a los términos de cuántos empleos representan, de qué nivel, qué inversión y aportación al Producto Interno Bruto (PIB) implican, así como la posibilidad de implementar los protocolos de salud.

“Somos enemigos de estar utilizando criterios discrecionales, pero en este caso nos ha funcionado, porque a pesar de que estábamos en rojo, reactivamos empresas que debían hacerse en verde, y lo hicimos de una buena forma porque no tuvimos brotes”, señaló.

Recordó la controversia que generó la apertura de los casinos, mientras que otros giros como las iglesias o gimnasios permanecían restringidos, eso se debió a la facilidad de implementar los mecanismos de control de salud.

Toda actividad registrada en el Gobierno de la SEST es lícita, por lo que no pueden discriminar señalando que una es más legal que otra, detrás de las empresas no ven los nombres, solo números y protocolos, justificó.

“El sentarnos con los sectores y platicar con ellos, analizar sus protocolos, el trabajo coordinado de la Secretaría de Salud, del Trabajo, la SEST, Coepris, los ayuntamientos y reglamentos, nos ha permitido parar el sangrado en términos de los empleos”, declaró.

FINANCIAMIENTOS

Miles de empresas están buscando apoyos o prestamos, para lograr sobrevivir, reveló el secretario, en la dependencia han dado 26 mil consultas a negocios que han mostrado interés en obtener financiamientos o apoyos.

Actualmente hay un fondo de Baja California por 100 MDP, multiplicado por Nacional Financiera, y crear un sistema estatal de garantías, que se traduce en 1 mil 600 MDP para financiamientos.

Reconoció que hay 300 MDP en cartera vencida, que deben las empresas al Estado, tras un préstamo, un recurso que difícilmente será devuelto, declaró.

REFORMA

Escobedo opinó que el referéndum emitido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se sugiere una nueva reforma energética, debería permitir la inversión del sector privado, y la producción de energías verdes.

Señaló que una nueva reforma energética sería oportuna ya que ninguna legislación debe ser estática, pero tendrá que hacer un análisis de acuerdo a la realidad que vive México y el mundo.

Esperan proyecto de Cervecera

El secretario comentó que la empresa cervecera Constellation Brands ha platicado con la dependencia, con la intención de buscar otras opciones que le permitan cumplir con el resultado de la consulta que le negó el consumo de agua en la Entidad.

“Están a la espera de un planteamiento, cómo van a repensar su proyecto, no han renunciado a dejar su inversión en Mexicali, hablan de las posibilidades irse a la costa”, reveló.