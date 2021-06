¿Qué prefiere Jorge Hank, cerveza artesanal o un vino del Valle de Guadalupe? Descúbrelo aquí

Jorge Hank Rhon

¿En dónde y cuándo nació Jorge Hank Rhon?

Nací el 28 de enero del 56 en Toluca Estado de México, y nací por segunda vez en Tijuana, Baja California, el 30 de enero del 85.

¿Quiénes son tus padres y a que se dedican?

Mi papa, Carlos Hank González, que no descansa en paz porque aquí lo traigo, le doy más lata que antes, mi mama, María Guadalupe Rhon de Hank.

¿Cómo fue tu niñez?

Padrísima fíjate, yo tengo puros recuerdos padres, bueno he sido animalero toda la vida, todo el tiempo me ha gustado y me acuerdo que…una anécdota es que teníamos una perrita pastor alemán, corrientita…no deveras.

Y resulta que pues iba corriendo siempre por la pelota siempre la perrita, entonces mis hermanos, que me trepan, le avientan la pelota y la perra se iba caminando, me iba cuidando.

Platíqueme dentro de lo que usted nos quiera compartir, ¿quién es su pareja? ¿Cómo ha sido su apoyo en la campaña?, ¿tiene hijos?

Tengo 23 hijos, anteriores a mi pareja eran 19, Carolina mi esposa, con ella tengo cuatro que son dos niñas, una de 5, una de 4 y unos gemelitos padrísimos, que les digo que están gordos, fuertes, grandotes, ponchados, blancos y que pa’ acabarla se parecen a mí, no pues me traen de un ala.

Ha sido extraordinariamente buena en el sentido del apoyo que me ha dado, le dije oye esta cosa es muy diferente a lo que hemos vivido, eh…entonces dame chance, dame chance y le voy a pegar con fe pero yo.

¿Qué hizo que Jorge Hank Rhon decidiera participar en la política?

Fue hace como chorrocientos años, estábamos en un Día del Niño, nos hizo el favor de venir Don Mario Moreno “Cantinflas” y me dice –un reportero- porque hace usted esto, en ese momento Don Mario me salva la vida porque hace una de sus chistosadas y la carcajada de 60 mil niños…híjole se oye padrísimo y le dije pues por eso.

¿Cuál es su comida favorita?

Híjole…pues ves como estoy, todo esto es musculo en reposo pero no es de gratis, toda, digo los tacos obviamente…soy taquero.

¿Cuál es su color favorito?

Rojo.

¿Hay algún personaje que usted admire?

Mi papá definitivamente.

¿Tiene o tuvo algún apodo?

Afortunadamente ya no, ni me acuerdo.

¿Cuál es su película favorita?

Butch Cassidy and the Sundance Kid.

¿Cuál es su serie favorita?

Paeky Blinders.

¿Cuál es su libro favorito?

Relatos de Una Vida, que hizo mi señor padre.

¿Qué grosería dice más?

No me gusta fíjate y no me gusta porque me educaron en una casa donde yo nunca oí a mi papá decir una mala palabra.

¿Cuál es su lugar favorito de Baja California para visitar?

Pues mi casa, están mis caballos, están mis animales, muchas veces varios de mis hijos -están ahí-, no nomas los que viven conmigo, llegan a visitar, está el estadio, está el lienzo charro y bueno pues está el casino, está la oficina, para qué salir.

¿Cuál es su deporte favorito y a qué equipo le va?

Yo creo que el Futbol, equipo favorito pues los Xolos.

¿Cuál es su música favorita y artista que le guste?

Yo creo que más bien es la ocasión, me encanta la música, toda, cuando me gusta compartir con mi mujer y mis amigos pues es mariachi o tríos, me encantaba Joan Sebastian y Juan Gabriel por supuesto.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Despertar.

¿Cuál ha sido su mayor logro?

Yo creo que mis 23 hijos.

¿Cuál es su súper héroe favorito?

Mi papá, mi papá es mi Dios, mi superhéroe.

¿Cuál es su mayor virtud?

La amistad.

¿Qué lo hace enojar?

Mis poquitas cosas, casi nada.

¿Qué prefiere, una rica cerveza artesanal o un exquisito vino del Valle de Guadalupe?

Ninguna, me gusta el tequila, (el tequila famoso de Hank)

¿Cuál su mayor defecto?

La panza, la cintura extraordinariamente mayúscula.

¿Qué le diría a gente que no piensa votar por usted por su historia negra?

Fíjate que en la primer campaña, un muy buen amigo mío, bastante burlón, me dijo oye te estoy ayudando en tu campaña, cuando llega la gente y me dicen cómo Hank, les digo a ti te lo hizo, bueno no.

Realmente hay un dicho mexicano que dice calumnia, calumnia que algo quedará, pues yo creo que esa es leyenda negra a mí alrededor.

¿Cuando Jorge Hank Rhon no está trabajando, qué está haciendo?

Durmiendo.

¿Por qué Jorge Hank Rhon votaría por Jorge Hank Rhon?

Porque me caigo rebien, la verdad es que…siendo bien honesto y sincero, bueno pues yo llegué aquí a un negocio que más o menos andaba bien, y tenía cinco establecimientos.

Actualmente estoy en casi todo el País, en Centro y Sudamerica, una, dos, yo llegué aquí con cuatro hijos, ahorita tengo 23 y a demás 23 buenos.

Me tocó la oportunidad de manejar Tijuana, de ser Presidente Municipal de Tijuana y pues todavía la gente lo recuerda con agrado, la gente lo recuerda con cariño, quiere decir que no hicimos tan mala labor, al revés.

Entonces pues económicamente estoy tranquilo, solvente completamente, políticamente bueno pues tengo no nadamas la historia de lo que hice sino pues bueno la que vulgarmente se dice mamé toda mi vida, la de mi padre, experiencia en la función pública, bueno pues la tuve en el Municipio y como te digo entregamos buenas cuentas.

La edad ya es suficiente como para verdaderamente dedicarme a lo que voy hacer, bueno pues siento que he demostrado mi amor, mi respeto, mi lealtad a Baja California y los bajacalifornianos, entonces siento por eso deberían de votar por mí.

Económicamente bien, políticamente bien, en la administración pública bien, en mi vida priva y particular, si tengo mi leyenda negra pero estoy en libertad y además soy extremadamente agradable.