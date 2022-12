La autoridad debe esclarecer toda agresión contra periodistas: Grupo Imagen

Tijuana BC.- Tras algunas horas de darse a conocer el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, Francisco Zea, conductor de Grupo Imagen, señaló que cualquier incidente en contra de un periodista debe ser esclarecido por las autoridades.

Acerca del ataque al comunicador, señaló que se encuentra bien y que actualmente se están recuperando videos de los vecinos, ya que en ellos se aprecia uno de los vehículos implicados.

Ciro está bien, lo vi hoy en la mañana en su programa de radio, no sufrió ningún tipo de daño. Fue aproximadamente a 200 metros de su casa, ahí están circulando algunos videos dentro de las casas de algunos de sus vecinos en donde se ve un coche que estaba por ahí"

Explicó.

Foto: Héctor Barrera

Precaución de la comunidad

Comentó que dicho ataque tiene a la comunidad periodística con preocupación, puesto que han sido múltiples los ataques en donde han perdido la vida decenas de compañeros, por lo que insistirán en que las autoridades esclarezcan estos hechos.

"Lo que tenemos que hacer es condenar este tipo de cosas tanto para Ciro como cualquier periodista que esté en las calles. Creo que hay que condenarlo de forma enérgica y pedirle al gobierno que se esclarezcan este tipo de hechos", aseguró.

A su juicio, estas agresiones se dan a causa de la violencia generalizada que existe en el país pero también ocurren por los señalamientos desde el gobierno sobre un ejercicio periodístico coludido con entes políticos.

Violencia generalizada

"Primero, la violencia generalizada que hay en toda la república Mexicana y segundo, este clima de división que hay en el país, porque es muy fácil que cualquier persona, cualquier miembro de cualquier nivel de gobierno, pueda atacar a un periodista o pueda decir que las cosas que dice están en una forma motivada por un tema político, lo cual no es cierto", expresó.

Sobre la apreciación que existe de Tijuana en otros estados, afirmó que la situación de la ciudad es percibida con preocupación debido a la gran cantidad de delitos y la indolencia de las autoridades en su combate, persecución y castigo.

"A mi me toca, por motivos de trabajo, venir a transmitir a muchas plazas, casi todo el mes llevo en la franja norte de la república y la verdad es que no solo desee el centro, sino también en los estados vecinos ven a Tijuana con mucha preocupación", expuso.

"Esto era algo que ya no sucedía, pero ahora si lo siguen viendo con mucha preocupación, o sea, hay un recrudecimiento de la violencia y también creo que de alguna forma (afecta) la indolencia de la clase política, no pasa nada, ya nos acostumbramos a los muertos de todos los días y no pasa nada. Creo que el tema es grave", añadió.