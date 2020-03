Pugnan locatarios por mantener los sobrerruedas

Para los comerciantes de mercados sobrerruedas en Tijuana, no instalarse significa no tener dinero para mantener sus hogares, ya que para muchos este su único ingreso.

Luego de que circulara una información sobre la prohibición para instalarse, líderes de distintas agrupaciones acudieron al Palacio Municipal para conocer a detalle esta medida.

El presidente del Frente Único de Mercados Sobrerruedas, Brayan Vázquez, dijo que no podían dejar de instalarse porque esto les pegaría a los comerciantes, que en su mayoría son personas de la tercera edad, pero también a las personas que contratan.

“Hay gente que tiene para surtir la despensa, pero hay gente que no tiene. Hay mucha gente de la tercera edad que no encuentra trabajo y se refugia en los mercados”, declaró.

Foto: Sergio Ortíz

Por lo que aseguró dicho sector comercial se encuentra preocupado y aunque no se niegan a acatar órdenes del Ayuntamiento, no saben cómo llevarán dinero a sus hogares en caso de que les prohíban instalarse.

“De esto vive mucha gente, la preocupación es que el día de mañana no tengan para comer, para pagar la renta, para sacar sus hijos adelante, es algo espantoso, la gente tiene pánico, pero no podemos dejar de trabajar, no tenemos un cheque que nos llega al mes”, manifestó.

Ante esta situación con el virus, les están pidiendo que tomen medidas preventivas como no tener muchos clientes en los puestos, traer tapabocas, guantes y gel antibacterial, especialmente para las personas de la tercera edad al ser el grupo con mayor riesgo de contraer el virus.

Piden control

La autoridad municipal aclaró que no están prohibiendo la instalación de mercados sobrerruedas y vendedores ambulantes, solamente les pidieron medidas preventivas por el coronavirus.

“No es una cancelación de los mercados sobrerruedas, es un exhorto a que se trate de reducir lo más posible los mercados y más que nada que haya espacio entre un puesto y otro”, declaró el director de Inspección y Verificación Municipal, Adolfo García Dworak.

Esto forma parte de las medidas preventivas que toma el Ayuntamiento de Tijuana por cuestión de salud pública, tratando de cuidar tanto a los comerciantes como a la ciudadanía que acude a esos espacios.

A los que tienen puestos de comida les están pidiendo medidas como reducir su espacio; por ejemplo, si tienen 4 mesas y 16 sillas, solamente poner 2 y 8 sillas, para evitar que haya más de 10 personas en un espacio reducido.

También que ofrezcan gel antibacterial y tener un espacio para que se laven las manos con jabón, mientras que los empleados traigan en todo momento guantes y tapabocas.