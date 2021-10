¿Pueden las mujeres salvar la escasez de operadores del autotransporte?

Tijuana, BC.- Entre las áreas de oportunidad en el sector autotransporte, se encuentra la falta de operadores o choferes, pese a que es un oficio bien pagado, no se tiene el personal que requiere la industria para exportar vía terrestre, esto además de la falta de infraestructura, y otras mejoras necesarias en el desarrollo de capital humano, así lo consideró Israel Delgado Vallejo, Vicepresidente Región Noroeste de Canacar.

Durante la conferencia “Retos del Autotransporte”, dentro de la II Semana de la Logística que lleva a cabo Cetys Universidad, el vicepresidente refirió que actualmente el 1% de los operadores son mujeres, que resalta en México por la necesidad de 80 mil operadores, 2 mil tan solo en Tijuana. Su inclusión podría ser una de las claves para solucionar esta carencia de personal, ya que la falta de choferes aumenta el costo de la logística en 25%.

Es un momento histórico, la industria ha volteado a ver a las mujeres, ellas reclaman posición en toda la industria, tanto administrativo pero también en las operadoras, de tal manera que puede salvar el déficit. ¿Es capaz de manejar un vehículo de estas características? La respuesta es sí”, reconoció.

Retos para la inclusión de mujeres

Entre los principales retos para su inclusión se encuentra la seguridad, sin embargo, se ha estado atendiendo conforme ha avanzado la tecnología, ya que los nuevos vehículos cuentan con alta tecnología de sensores, con cámaras enfrente y atrás, por mencionar algunas mejoras. “Los vehículos se pueden manejar con un solo dedo. Ya no es el tiempo en el que se pensaba que las mujeres no eran capaces de manejarlo, el ejemplo es que en Estados Unidos operan más de 300 mil mujeres en el autotransporte”.

Es necesario dignificar la labor del operador para que la industria vea que es una labor respetada como la de un piloto de avión, ya que su trabajo es similar pero cambian las alas por las llantas, expresó a la audiencia tanto de forma presencial en Cetys campus Tijuana como de forma virtual con estudiantes de Campus Mexicali.

“Es uno de los grandes retos a nivel global ¿a qué se debe? Tiene que ver con que los operadores que existen actualmente, están por retirarse o ya están cansados. Necesitamos pensar en lo que vamos hacer en los próximos 10 años. Tan solo en Europa la necesidad de autotransporte es de 400 mil. Además, todavía no llegamos al momento en que los camiones se manejan solo y en México no estamos preparados para esto, nos falta por la cultura vial”, mencionó Israel Delgado.

Accidentes de autotransporte

Recordó que en ciudades como en Tijuana, ocurren accidentes de vehículos de autotransporte cuya causa no solo tiene que ver con el chofer, también tiene que ver la falta de señalética y la falta de infraestructura vial acorde a las necesidades de los vehículos con carga pesada. “No hemos aprendido a valorar este trabajo para darle el espacio que requiere para proteger la vida de él y claro está, la de los demás. El manejo de un vehículo no se puede hacer solo y no con la cultura que tenemos ni la geografía actual”.

Cabe señalar que hace meses, se instaló la Asociación de Mujeres Operadoras, el pasado 21 de mayo, con el objetivo de mandar la señal de necesidad de mujeres en esta industria, destacando que el salario promedio de los operadores es de 10 mil pesos por semana.

Durante la semana, Cetys Universidad realiza una serie de conferencias y talleres con estudiantes de la Licenciatura en Logística Internacional tanto de Campus Tijuana como de Mexicali, esto en el marco del Día del Logístico en México.