Pruebas para detectar Covid-19 se agotan en San Diego

SAN DIEGO, California.- Semanas antes de finalizar el 2021 se vieron largas filas para realizarse la prueba del Covid desde San Diego a Nueva York.

Muchos no querían infectar a la abuela, otros solo se querían asegurar que no habían pescado la nueva variante que se dice menos severa.

El 95% de los nuevos casos reportados de Covid-19 en los Estados Unidos son de Ómicron y casi medio millón de personas en los Estados Unidos está dando positivo, a diario, a las pruebas de Covid, según un reporte de la Universidad Johns Hopkins.

8 mil nuevos casos en enero

El primer reporte del año en San Diego indica que el lunes 3 de enero hubo 8 mil 313 nuevos casos, la mayor cifra diaria reportada desde el inicio de la pandemia.

El nuevo año continuó con largas filas para hacerse el examen en San Diego, pues es requisito presentar una prueba negativa, independientemente de si estás vacunado o no para regresar a clases o al trabajo.

El problema es que no todas las escuelas recibieron las pruebas para distribuir a sus alumnos y no todas las empresas las facilitaron a sus empleados.

Pruebas de Covid-19 en distritos escolares

Los distritos escolares de mayor alumnado sí las recibieron, los que tienen menos estudiantes, como el Distrito Escolar de Poway y Sweetwater que incluye las escuelas de Chula Vista y National City no.

Lo bueno que ahora la CDC autorizó que la dosis de refuerzo se aplique a los 5 meses después de la segunda dosis, así como a los jóvenes de 15 años y más ya también la pueden recibir.

También se recortó la cuarentena a cinco días, pues según especialistas, ese es el tiempo de incubación.

Menor severidad de la variante Ómicron

La quinta ola, con la variante Ómicron que fue descubierta en diciembre ha indicado que su severidad es menor pero la transmisión es mayor, y todo depende de la vacunación.

"Si ya te dio Covid, no eres immune al Ómicron, pero si te da Ómicron y luego Delta, no te va a ir tan mal", explicó Rochelle Walensky de los Centros para el Control de las Enfermedades en entrevista con Stephen Colbert.

"No hemos visto tantas hospitalizaciones, lo que es bueno, pero no nos podemos confiar, porque estamos en un modo hibrido, con dos variantes la Ómicron y Delta, y no será sino hasta dentro de dos semanas que vamos a ver la verdadera severidad", agregó Walensky, por lo que enfatiza se necesita realizar pruebas de una manera más eficaz.

"Si no tienes síntomas, no acudas a realizarte la prueba", dijo por su parte el supervisor sandieguino Nathan Fletcher.

Fotos: Nelly Cervantes

Pruebas caseras de Covid-19

Hay muchos que han acudido a realizarse la prueba o comprado pruebas caseras, y para evitar las compras excesivas, como ocurrió con el papel de baño y otros artículos de primera necesidad que fueron acaparados por muchos al principio de la pandemia, muchas farmacias han limitado la compra de éstas, solo puedes comprar dos a la vez.

Aun así, las farmacias no se dan a basto, pues las pruebas caseras se llegan a agotar en cuestión de horas.

Lo mismo ocurrió en National City donde el municipio distribuyó un par de pruebas a sus residentes en un evento este martes 4 de enero. La gente se empezó a formar a pie y en sus autos a las afueras de la biblioteca municipal desde las 5:30 horas, para el evento programado de 8:00 a 12:00 horas, pero las pruebas se agotaron en una hora.

Pero mientras llegan las pruebas para distribuir a los alumnos, regresa la opción de la escuela virtual para los padres de familia que no quieran mandar todavía sus niños a la escuela, y los empleados que tengan la opción también pueden trabajar desde casa, a menos que los patrones indiquen lo contrario.