Próximo albergue migrante es utilizado como estacionamiento

Tijuana BC.- El Barretal, situado en la colonia Mariano Matamoros, será el próximo inmueble que el ayuntamiento acondicionará para la llegada de más migrantes, sin embargo, actualmente es usado como estacionamiento por consumidores y comerciantes del mercado sobre ruedas.

Los clientes se estacionan ahí, hay alguien que cuida los carros los fines de semana”

Declaró Martha Aguilar, vendedora dentro del mercado, quien dijo saber que el lugar fue utilizado en su momento para hospedar a migrantes.

Consecuencias al comercio

Señaló que la presencia de personas extranjeras en El Barretal, puede traer consecuencias al sector del comercio, pues la clientela podría bajar si el lugar donde se coloca el mercado es cercano a un área donde haya migrantes.

“Hay poco lugar para estacionarse, si vienen personas no sabemos cómo le van a hacer, igual los que vengan pueden ser peligrosos”, comentó Aguilar, quien dijo no confiar en los migrantes, pues teme que estas personas caigan en la delincuencia si no encuentran una oportunidad económica.

Foto: Carlos Paz

Rosalía Torres, otra comerciante del sobreruedas, dijo que hace dos años, cuando El Barretal fue usado como albergue, hubo personas que pedían dinero a los consumidores del mercado, lo que provocaba malos tratos de la gente con las personas extranjeras.

“Salían y pedían dinero, comida, ropa, pero luego los veías vendiendo o buscando cosas en la basura”, detalló.