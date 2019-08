Protestan afuera del IMSS por deficiente atención

Varios pacientes de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se quejaron del atraso y cancelación de sus citas después de haberlas esperado durante más de dos meses.

Uno de ellos fue el señor José Suárez, de 71 años, a quien el personal de Urología del instituto médico hace 60 días lo mandó a realizarse análisis para determinar su enfermedad, pero ayer cuando debió nuevamente presentarse le dijeron que no había doctor.

“Ahora que estamos no me quisieron atender, no hay doctor. No hay quién me interprete los análisis, no me queda más que ir a un médico particular”, contó.

El señor Suárez teme que su salud empeore, pues actualmente presenta sangre en la orina.

Al igual que él otros derechohabientes también se quejaron de la atención médica, sobre todo porque son mayores de edad y carecen de recursos para acudir a hospitales privados.

Asimismo, el señor Daniel Mota Grijalva realizó una manifestación pacífica para exigir a las autoridades la Clínica 1 la muerte de su hija, sucedida en 2017, presuntamente por la enfermedad Guacher.

Estuvo regalando rosas a los visitantes, a quienes aconsejó que además de acudir a los médicos del IMSS, pidan una segunda opinión del estado de su salud para evitar desgracias.

Por su parte, el director general de la Clínica 1 del IMSS, Arturo Álvarez Verdugo, informó que la mayoría de los pacientes que se atienden son por enfermedades crónico-degenerativas.

“Tristemente nuestros hospitales están llenos de pacientes diabéticos con complicaciones. Un paciente diabético después de los primeros cinco años de su diagnóstico, si no lleva un control adecuado, tendrá seguramente complicaciones muy serias”, advirtió.

Asimismo, mencionó que el reto principal es en Urgencias, a donde los pacientes acuden sin que su padecimiento merezca una atención inmediata, por lo cual tardan entre 2 y 4 horas esperando.