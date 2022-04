Protección Civil monitorea puentes vehiculares

Tijuana, B.C.- Protección Civil Municipal monitoreará inmuebles, puentes vehiculares y peatonales constantemente para evitar un problema similar al de puente Los Olivos, afirmó el director de la dependencia.

Bernardo Villegas Ramírez dijo que se revisaron edificios y vialidades de manera física a raíz del sismo que provocó el cierre del puente Los Olivos, con la finalidad de descubrir el grado de impacto del sismo en la infraestructura citadina.

“Llevamos un censo de los puentes desde que comenzó esta administración, con el comité de puentes, donde hay ingenieros y personal especializado, hasta el momento el puente que tenía más daños era el de Los Olivos”, aseguró.

Realizan revisión a puente El Chaparral

Te puede interesar: Alcaldesa recomienda a IMOS no inmiscuirse en tema del SITT

El titular de la dependencia señaló que en el puente de El Chaparral se realizó una revisión después del sismo, sin embargo no se registraron más daños de los ya habidos en la vialidad a raíz del incidente geológico.

“No hubo alguna afectación en ninguno de los puentes tras su revisión, será cuestión de verlo más a detalle con los especialistas, para poder determinar si alguno se encontrara en riesgo en la ciudad”, informó.

Villegas Ramírez recomendó a la población que no se alarme, pues pese a que algunos puentes presentan vibraciones o movimientos en su estructura, se debe a que la construcción debe tener un balanceo.

Te puede interesar: Acceso a Bulevar 2000 beneficia movilidad, opinan ciudadanos

“Los puentes no son estáticos completamente, tienen unas gomas en la parte de abajo que ayuda a que haga ese movimiento de balanceo, no puede ser completamente fijo, algunos si vibran pero no porque estén mal diseñados sino simplemente es la forma del puente en general”, detalló.