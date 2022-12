Protección Civil inicia operativo por pronóstico de lluvias

Tijuana, B.C.- Debido al pronóstico de precipitación de lluvias en los próximos días en la región, la Dirección Protección Civil recomendó a los ciudadanos no cruzar arroyos y en la medida de lo posible quedarse en casa.

Se prevé que la serie de tormentas terminen el 2 de enero con una acumulación total de 50 milímetros de lluvia, informó el director de la dependencia Aroldo Rentería Quezada.

Alertó que las zonas de mayor riesgo de inundación o encharcamiento son todas las áreas de bajada de agua, por lo que la corriente podría arrastrar personas e incluso vehículos.

Precauciones

Se recomienda, añadió, no tratar de cruzar arroyos y no transitar en hora pico para no bloquear las vías a unidades de emergencia.

Si es posible, se les pide a los ciudadanos no salir de casa", agregó.

Sobre el alcantarillado, explicó que se están monitoreando las áreas donde existen desbordamientos para prevenir riesgos.

La problemática es causada mayormente por la acumulación de basura, explicó el funcionario municipal.

Recalcó que Protección Civil trabaja en conjunto con el cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y equipos de rescate para salvaguardar a la población de las lluvias que se esperan.

‘‘Nosotros coordinaremos todas las áreas para poder resolver cualquier problema que ponga en peligro las vidas o los bienes de los tijuanenses’’, dijo.