Propuesta para no vacunar en el Fex, fue de la federación: Pérez Rico

Tijuana, BC.- La propuesta para no vacunar a los mexicalenses en el Fex (Ferias, Eventos y Exposiciones) fue de la federación, aseguró el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien anunció que el punto no esta descartado, y que la campaña masiva de vacunación podría iniciar el próximo lunes.

Durante su informe matutino realizado desde el Ejido Villa de Jesús María, el funcionario hizo un llamado para que la gente no haga filas ya que solo se vacunará a aquellos adultos mayores que cuenten con un folio, pues no sirve de nada formarse si no se tiene un folio.

El funcionario mencionó que este sábado y domingo se pretende aplicar 3 mil vacunas en Mexicali, en los tres puntos que se acondicionaron, ubicados en el Centro de Salud Santa Isabel, Cecyte Xochimilco y Cobach plantel Baja California, mientras que en Ensenada, el punto de vacunación es en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Cetmar No. 11.

Pérez Rico refirió que todas las personas que se encontraban en la fila del Fex desde uno o dos días antes, recibieron un folio, el cual se respetará en los sitios de vacunación actuales.

Dijo que se cuenta con 20 brigadas de vacunación en Mexicali, en espera de que llegue la vacuna para que se aplique masivamente y de ser necesario, se vacunará en la noche.

Asimismo, dio a conocer que no se comentará dónde se instalarán los puntos de vacunación, para evitar que la gente se forme y sólo lo sabrán 24 horas antes, pero pidió que no se hicieran filas.

El gobernador Jaime Bonilla dijo sobre el cambio de puntos de vacunación, que Pérez Rico se desistió hasta el último momento para cambiar el lugar, pero estaban de por medio las vacunas y no se puede enfrentarlos en el tema de las vacunas, porque lo más importante es que se cuiden, por eso se accedió a lo que el Gobierno Federal estaba pidiendo.