Proponen sanciones para quienes desperdicien el agua

Tijuana, B.C.- Representantes de la asociación civil Tijuana Verde A.C. propusieron sancionar económicamente o con cárcel a las personas que desperdicien el agua, con el propósito de que sean conscientes sobre el uso.

El director de la AC, Hernando Durán Cabrera, comentó que esta medida drástica permitirá que la sociedad en general sea consciente de la sequía que actualmente se presenta en Tijuana y en el resto de los municipios de Baja California.

Advirtió que la escasez del líquido se convirtió en una urgencia permanente en la región, debido a que aumentó la población, misma que en la temporada de verano requiere más del servicio.

Durán Cabrera dijo que los tandeos del agua son una solución a corto plazo, pero no definitiva.

Tijuana es de las 10 ciudades de más difícil abastecimiento en el mundo. Dicen que estamos igual que San Diego, pero no, porque tiene más fuentes de abastecimiento, tiene una de norte por la Sierra Nevada. Nosotros prácticamente no tenemos nada de nieve cerca”, explicó el también ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).