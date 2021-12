Pronostican lluvias para este fin de semana en la zona costa de Baja California

TIJUANA.- El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), José Salvador Cervantes Hernández, confirmó que de acuerdo al análisis de los modelos de información meteorológica que se analizan periódicamente, durante la noche del próximo viernes existe la probabilidad de lluvias, principalmente en la Zona Costa del Estado.

“No es una tormenta como tal", precisó el funcionario, quien agregó que "sí es un ligero descenso de la presión y a partir del viernes y durante el sábado tendremos de nuevo altas probabilidades de lluvia; en Tijuana, por ejemplo, con rangos que irán hasta el viernes de 15 grados como máxima y 10 como mínima y el día sábado de 13 como máxima y 8 como mínima”.

Lluvias ligeras

El Coordinador de Protección Civil en el Estado explicó que si bien hay informaciones de una tormenta, no se presentará como tal de acuerdo a las perspectivas meteorológicas aunque las condiciones pueden cambiar. Según modelos climatológicos, las lluvias que se pronostican serían ligeras, dijo.

Para finalizar, consideró que “si bien se trata de lluvias, viento y descenso en la temperatura, se recomienda a la población no exponerse a los cambios climáticos, abrigarse adecuadamente, cuidar de menores y de personas de la tercera edad y no salir del hogar si no es estrictamente necesario”.

