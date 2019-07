Prometen dejar finanzas sanas en Ayuntamiento

El actual Ayuntamiento dejará los recursos financieros suficientes para pagar los aguinaldos en la administración del alcalde electo Arturo González Cruz, declaró el tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales.

Así mismo se harán cargo de los funcionarios que presenten su renuncia antes del cambio de administración, con su parte proporcional al aguinaldo y el tema de vacaciones.

“Nosotros vamos a pagar a los que presenten su renuncia hasta el 30 de septiembre, todos los vamos a pagar, y si alguien se quiere esperar a la llegada de la próxima administración es otro tema”, comentó.

Aseguró que el Ayuntamiento de Tijuana cuenta con finanzas sanas y que el sistema de recaudación ha ido al alza, debido a que han mejorado el sistema de cobro.

Por ejemplo en el predial han recaudado más de 500 millones de pesos, pero también han registrado avances importantes en otros ingresos propios.

Lo que les ha ayudado a poder comprar camiones de basura y patrullas, y estar al corriente con gastos corriente.

Arrastran pasivos

En otro tema, Chavarría Morales reconoció que arrastran pasivo del año 2017 y 2018, pero no por falta de recursos.

“En el 2017 traemos un pasivo mas o menos de 70 millones de pesos, y no se ha pagado no porque no hemos tenido dinero, sino porque no están las condiciones”, expresó.

Muchos de estos casos se tratan devoluciones de pagos de ciudadanos, detalló, “pero cuando ya generamos el cheque no vienen a recogerlo, o algunas obras que están en proceso”.

Mientras que en el 2018 son cerca de 80 millones de pesos, y el presente año todavía no tienen una cifra hasta el cierre de la administración, pero reiteró que dependerá de las obras terminadas.