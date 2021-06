Promete AMLO regularizar en Baja California autos 'chocolate'

TIJUANA, B.C.- Con la promesa de regularizar los autos “chocolate”en Baja California, concluyó su gira por la entidad el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento “Acciones de Mejoramiento Urbano en Tijuana”, en la colonia Sánchez Taboada, el mandatario se comprometió a que muy pronto la Federación dará respuesta a la solicitud de los bajacalifornianos de regular los autos ilegales o “chocolate”.

“Ahora les voy a decir aquí en Baja California que muy pronto vamos a dar una respuesta para que los tienen esos carros puedan regularizarlos, vamos a buscar el mejor mecanismo, esto va ayudar mucho, porque muchos delitos se cometen en carros que no están regularizados y no se saben quienes son sus dueños”, dijo.

El mandatario aseguró que el costo por regular los autos será menor y lo que se pague será etiquetado para Baja California.

“Vamos a tener un registro, pero no sólo eso, vamos a buscar que se resuelva en definitiva la propiedad de esos carros. Lo que se cobre por esa regularización, que no será mucho, porque los que tienen estos carros es gente humilde, pobre y necesita esos carros, es gente con pocos recursos, no van a pagar mucho, ese dinero vamos a etiquetarlo, lo que se obtenga va a ser para beneficio de la misma gente de Baja California”, anunció.

El mandatario prometió que antes de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez deje el poder, se pondrá “al día” con los adeudos al el magisterio.

“Vamos a finiquitar todas las deudas que se tienen con los maestros, no va a faltar ni un maestro que se quede sin que reciba su sueldo, nos vamos a poner al día, antes de que termine el Jaime, se liquide esa deuda que se tiene”, indicó.

El mandatario anunció además que la Federación ayudará a 200 familias que cuentan con viviendas en riesgo.