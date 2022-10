Profesores de Movimiento Resistencia hacen plantón en las oficias de Educación en TJ

Tijuana, B.C.- Profesores del sindicato Movimiento Resistencia permanecerán en plantón durante tres días en las oficinas de la secretaría estatal de Educación en Tijuana.

Exigen el pago a los trabajadores interinos y la desaparición de la Dirección del Sistema para la Carrera de las Maestros y Maestras (Disicamm) y Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), a las cuales acusan de entorpecer la asignación de los profesores en los planteles.

Erick Preciado, miembro del magisterio, expuso que el paro es a nivel nacional por 72 horas, con la intención de que las autoridades educativas establezcan mesas de trabajo para resolver la problemática.

“Nosotros tenemos la consigna de mantenernos aquí hasta encontrar las respuestas favorables que nos dé el gobierno, no hay una claudicación a la lucha”, declaró.

Sin acceso

Por ello, colocaron mantas en el exterior de las oficinas de educación e impidieron el paso de los trabajadores y público en general.

Jaime Parra, profesor de la escuela Nicolás Bravo y Ricardo Flores Magón, reclamó su sueldo como interino en un plantel y el sueldo de tres meses en otro plantel.

“Todo el tiempo he sido un profesional de la educación. Nunca, nunca he faltado a mis labores docentes, lo más importante para mí son los niños en las clases”, dijo.

Si yo no me dedicara a ser maestro, aseguro que no tendría muchos problemas económicos. Lo que me hace fuerte hoy en día es mi trabajo por fuera, agregó.

Por su parte, el secretario estatal de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, afirmó que sus peticiones no corresponden a la dependencia estatal.

“Estamos estableciendo una mesa técnica, quieren ser escuchados habría que validar si son representantes de la CNTE también en México”, mencionó.