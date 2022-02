Productoras tijuanenses participan en el Festival Internacional de cine de Róterdam

TIJUANA, BC. – Las productoras tijuanenses, Melissa Castañeda y Paulina Valencia, participaron en el CineMart, mercado de coproducción dentro del Festival Internacional de cine de Róterdam (IFFR) en los Países Bajos, con el único proyecto mexicano dentro de la lista que incluyó un total de 28, informó la Secretaría de Economía e Innovación, a través de la Dirección de Industrias Creativas, la cual busca impulsar el talento y atraer proyectos al estado.



El proyecto titulado “Solo tengo sed” fue escrito por Matthew Porterfield y Gerardo Lechuga y el festival es pionero en el apoyo al cine contemporáneo, con más de 340 mil asistentes y más de dos mil profesionales del cine que asisten anualmente. En 2022 se incluyó un programa de pláticas y de proyecciones en línea, además de ofrecer apoyo al talento cinematográfico a través de CineMart y Rotterdam Lab.

Matthew Porterfield ha escrito y dirigido los largometrajes “Hamilton” (2006), “Putty Hill” (2011), “I Used to Be Darker” (2013) y “Sollers Point” (2018) y sus obras forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno y el Archivo Fílmico de Harvard, además de participar en festivales internacionales como Sundance, Berlín, San Sebastián y South by Southwest. Su más reciente cortometraje “Cuatro Paredes” (2021) fue filmado en Baja California y contó con la participación protagónica de la actriz Bárbara López, conocida por su participación en las series “Señorita 89” y “Desenfrenadas”.

El proyecto “Solo tengo sed”

“Solo tengo sed” cuenta la historia de la desaparición de un hombre y cómo un grupo de jóvenes tijuanenses busca respuestas ante esta tragedia. Fue coescrita por Gerardo Lechuga, que también escribió el cortometraje “El Último Romántico”, dirigido por Natalia García Agraz y que recibió nominaciones al Premio Óscar Estudiantil y al Ariel como Mejor Cortometraje de Ficción.

Paulina Valencia recientemente produjo el cortometraje “Obachan”, de Nicolasa Ruiz, que participó en varios festivales internacionales incluidos Visions du Réel, Doqumenta y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), además de encabezar la casa productora Kintsugi Cine. Por su parte, Melissa Castañeda produjo previamente “Los Fundadores”, ganador del Puma de Plata en el Festival Internacional de Cine de la UNAM (Ficunam) y “Travesías”, parte de la competencia oficial del FICM.