Procesan a estudiante de portaba una pistola

Tijuana, B.C.- El estudiante de la Secundaria Técnica 26 que fue detenido el miércoles pasado por autoridades educativas y la Policía Municipal por portar un arma de fuego, fue vinculado a proceso, dio a conocer ayer la Fiscalía General de la República (FGR); se trata del primer caso en Baja California.

El 15 de junio elementos de la Policía Municipal acudieron a la secundaria, ubicada en el fraccionamiento El Porvenir de la delegación Cerro Colorado, después de recibir un reporte que indicaba que se encontraba una persona armada. En el lugar detuvieron al estudiante y aseguraron un arma calibre .380.

El Ministerio Público Federal solicitó audiencia ante el Juez Especializado, quien calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso, por delitos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Juez, estableció como medida cautelar para el joven, presentación periódica catorcenal en los juzgados; obligación de someterse al cuidado de sus padres en su domicilio y resguardo en su domicilio a cargo de sus padres; además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Cabe hacer mención que la FGR investigará la procedencia del arma de fuego y las circunstancias por las cuales llegó a manos del menor, para sancionar dichas conductas y a quien resulte responsable.

El secretario de Educación del Estado, Gerardo Arturo Benavides Solís, manifestó que en Baja California es el primer caso de un menor vinculado por portación de arma de fuego. Otros hechos no fueron procesados porque eran armas de juguete.

Al alumno se le da seguimiento y apoyo, tanto a un alumno agresor, como al agredido, es igual. Nosotros no juzgamos, no corremos, no expulsamos, al contrario, hay una problemática, la vamos a enfrentar junto con ellos”, manifestó.