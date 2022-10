Pro Oncavi y Universidad Humanitas conmemoran lucha contra el cáncer de mama con lazo humano

Tijuana, BC.- Con la participación de estudiantes y personal administrativo, Pro Oncavi A.C. y Universidad Humanitas formaron un lazo rosa humano para conmemorar el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

“Para Pro Oncavi es muy importante que las personas conozcan los riesgos del cáncer por ello durante todo el año desarrollamos campañas informativas para concientizar a la población, pero hoy en el día internacional del cáncer de mama, hacemos un llamado para autoexplorarse a hombres y mujeres cada mes para detectar cualquier anomalía en sus mamas y reducir sus riesgos de morir por cáncer”, señaló Edith Pérez Velázquez, directora general de Pro Oncavi A.C.

Hablar de cáncer de mama es hablar de cerca de 50 enfermedades diferentes, pero ante toda esta gama de enfermedades oncológicas, las mujeres mayores de 40 años tienen una aliada y es la mamografía para la detección oportuna.

Exploración de mamas

Es importante que desde niñas, desde la primera menstruación aprendan a explorar sus mamas para conocer su tejido cuando está normal y así, con el entrenamiento de sus dedos puedan identificar cualquier anomalía que pudiera presentarse.

“Uno de los principales mitos que hay relacionados al cáncer de mama es que cáncer es igual a muerte y por el miedo muchas mujeres prefieren evitar la autoexploración o la mamografía, pensando que si lo ignoran por arte de magia se les va a quitar.

Hay que combatir el miedo y la vergüenza porque son los peores enemigos de la detección oportuna. Ahorita la oncología está muy avanzada y existen muchos tratamientos exitosos y menos agresivos, incluso hay cirugías que pueden conservar la mama pero para acceder a este tipo de opciones las mujeres necesitan llegar a tiempo”, agregó.

Uso del sostén

Pérez Velázquez recordó a la población asistente que aunque el brasiere o sostén no está directamente relacionado al cáncer de mama si puede provocar otro tipo de enfermedades en el tejido mamario por lo que es indispensable no usar sujetadores con varillas, evitar su uso para dormir y por más de 12 horas.

“Algunas personas dicen: Si en mi familia no habido mujeres con cáncer a mí no me va a dar” y eso es otro mito ya que solo un 4% de los cánceres de mama están asociados a factores hereditarios, la mayoría de los tipos de cáncer de mama están asociados a nuestros estilos de vida, especialmente al control del sobrepeso y obesidad, a lo que comemos y al ejercicio que hacemos diariamente” señaló.

Hablar del registro nacional de cáncer es complicado porque no hemos tenido avances en el programa nacional pero las estadísticas nos dicen que siguen siendo la frecuencia de 8 por cada 10 mujeres que mueren por cáncer de mama debido a que llegan tarde al diagnóstico.

Cáncer en etapas avanzadas

Según el Seguro Social local, el 70% de la población con cáncer de mama que llega a consulta llega en etapas muy avanzadas y en el congreso latinoamericano de cáncer celebrado hace un mes se comentó que en México 22 mujeres mueren diario por cáncer de mama, sin duda cifras alarmantes que ponen en alerta a las autoridades, pero que también deben hacernos coparticipes y responsables del cuidado de nuestra salud. El cáncer de mama se puede prevenir hasta en un 40% de los casos ya que depende de nuestras buenas o malas decisiones.

Resaltó la importancia de que las mujeres se hagan la autoexploración, sepan cómo se hace, que debe hacerse 10 días antes o después de la menstruación cuando su tejido mamario no está inflamado y en todo el tejido, desde la clavícula hasta la zona de la axila, además hay que observar si hay alguna alteración en el tejido mamario, si los pezones están desviados, si hay una coloración diferente, y tocar para ver si hay alguna bolita, y recordar que el 50% de los tumores en la mama aparecen en la parte superior externa, hacia la axila, el 18% en el pezón mayoritariamente, pero que los tumores pueden aparecer en cualquier parte de la mama.