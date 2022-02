Conoce la primera cafetería dedicada al rescate de conejos en América Latina

Tijuana, B.C.- Salvar conejos es igual a comprar una taza de café en Be Poff, ubicado en Tijuana Baja California, es la primera cafetería en Latinoamérica que desde el año 2017 se dedica al rescate de estos peludos amigos.



La genio detrás de esta idea es Aleida Sarabia, una tijuanense que adora a los conejos y desde el año 2017 enfocó su energía y dinero en el rescate.

Todo comenzó por un conejito que me regaló mi hermana, fue tanto mi cariño hacia el conejito que decidí iniciar una pagina que fuera informativa acerca de todos los cuidados que requiere un conejito, me di cuenta que aquí en la ciudad de Tijuana se enfocan mucho en el rescate de los perros y gatos, pero hay otros animales que también necesitan de nuestra ayuda y no reciben la atención que deberían", explicó Aleida Sarabia.

"Entonces comencé como página informativa pero al darme a conocer un poco, la gente me identificaba como una persona que sabía de conejos. Entonces cuando sabían de un conejito maltratado o alguien que ya no quería tenerlo, se comunicaban conmigo para dármelo y básicamente ellos me hicieron rescatista", recordó Aleida.



Con diferentes escenarios donde tus fotos sin duda se verán increíbles, aquí puedes adoptar a un conejito o si ya tienes uno, también puedes comprar su comida con tu consumo apoyas al rescate, rehabilitación, esterilización e incluso alimentación de conejos en su página web: Be a bunny lover.



El menú de la cafetería consta de productos veganos



"Tenemos opciones veganas, tenemos el postre de la casa que es el Poff, es el postre con el que yo inicie, y tenemos bebidas, las cuales tan preparadas todas con ingredientes naturales, por lo mismo que esta todo relacionado con el cuidado de conejitos, queremos que el menú sea libre de crueldad animal"

Este pintoresco lugar ha sido visitado por influencers y youtubers que no pueden desaprovechar la oportunidad de tomarse la fotografía.



"Han venido varios Youtubers y también varios influencers, que les estoy muy agradecida porque nos han compartido en sus historias, nos mandan gente, nos han servido de mucho para la publicidad del local".



Para Aleida Sarabia, lo más difícil es no poder ayudar a los conejos en el proceso, pues algunos son rescatados en muy mal estado.



"Tenemos dos paginas: una es be a bunny lover, en instagram y facebook y Be Poff también en Instagram y Facebook".

Ubicados en Av. Revolución 1658, Zona Centro, 22000 Tijuana, B.C. Con un horario de 08:00 horas a las 21:30 todos los días.