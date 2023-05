Prevén otra crisis migratoria haitiana en Tijuana

Tijuana BC.- Activistas prevén que nuevamente se presente una crisis migratoria de la comunidad haitiana en Tijuana como la que ocurrió en 2016 debido a que ya están siendo deportados de Estados Unidos bajo el Título 8.

El miércoles el primer grupo conformado por nueve hombres haitianos fue retornado por la garita de El Chaparral a pesar de cumplir con tramitar su cita en la aplicación móvil de CBP One.

Evens Jean Louis, líder de la comunidad haitiana en Tijuana y colaborador del Ayuntamiento para la atención al migrante, expuso que este grupo estuvo en Reynosa, Tamaulipas, durante más de dos meses para cumplir con los requisitos de ingresar de manera regular a la Unión Americana, cuyas autoridades migratorias los citaron el sábado 20 de mayo en la garita de El Chaparral en Tijuana.

Sin conocimientos

Comentó que cuando pisaron el territorio norteamericano los obligaron a firmar un documento en inglés sin saber que serían deportados a México.

Ellos llegan a México, esperan su turno de CBP One, les dan la cita. Resulta que cuando llegan adentro, no hay nadie que hable sus idiomas, nadie habla criollo-haitiano, les ponen a firmar un papel en inglés, un idioma del que no saben nada. Cuando ellos creen que los van a dejar cruzar a Estados Unidos resulta que el papel que firmaron es un papel de deportación”

Apuntó el líder.

En esa situación se encuentra el joven Jean, quien platicó que para conseguir la cita en CBP One gastó mil 200 pesos para adquirir el servicio de internet, acceder a la aplicación, más el boleto de avión de Reynosa a Tijuana.

Sin espacio

Desde el miércoles junto a sus connacionales deambula en las calles de la Zona Centro porque no han encontrado espacios en los albergues ni tampoco tiene dinero ni documentación para conseguir un trabajo. Y regresar a Haití no es una opción.

“Aquí no hay casa para los haitianos, se están quedando en la calle. Ya empezó la crisis, ya estamos volviendo a ver la crisis. Los haitianos me están llamando a la una, dos, de la mañana, que están en la calle. Ya empezó la crisis”, señaló Evens Jean Louis.

Advirtió que especialmente los haitianos son víctimas de la discriminación y los elementos de seguridad les roban sus pertenencias y rompen su documentación personal.

Deambulan por las calles

“Ahora el infierno empieza para ellos, para todos esos deportados. Cuando se deporta a un mexicano, a un venezolano, él puede llegar a casa, pero nosotros no tenemos país, se olvidan que ya no existe Haití. Entonces, los regresan a México, en México no podemos trabajar porque para trabajar tenemos que tener papeles. No hay casas para los haitianos, no hay refugios. Están en la calle”, lamentó el líder haitiano.

¿Y qué van a hacer?, cuestionó PERIÓDICO FRONTERA al ver que los haitianos tenían sus maletas en la calle y se ponían de acuerdo para pasar el resto del día.

“Esa es la gran pregunta, ¿qué vamos a hacer?. Creo que se nos están quitando las ganas de vivir, porque imagínate, no hay casa, no hay trabajo, no podemos cruzar a Estados Unidos, no podemos regresar a nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con nosotros?”, cuestionó.