Prevén frío y lluvias este fin de semana para Baja California

TIJUANA, B.C.- El titular de la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC), José Salvador Cervantes Hernández, dijo que de acuerdo con los análisis de los modelos de información existe gran probabilidad de lluvias e incluso de nevadas en la zona montañosa de Baja California.

“Hay probabilidades de lluvias a partir de este viernes, se prevé que el sábado disminuyan ligeramente y se vuelven a incrementar el domingo por la noche y lunes; serán precipitaciones generalizadas en prácticamente toda la entidad y estamos detectando la posibilidad de nevadas en zonas altas, estaremos monitoreando permanentemente la parte de La Rumorosa, Sierra de Juárez y San Pedro Mártir”, dijo Cervantes Hernández.

El titular de la DEPC dijo que se está activando la etapa de aviso, monitoreo y preparación, por parte del Sistema Estatal de Protección Civil, en coordinación con las Direcciones municipales de protección civil de acuerdo con el Procedimiento Estatal de Alerta Temprana (PROCEDA).

“Recomendamos que si no es necesario no salga de casa por las lluvias, ya que estas pueden ocasionar congestionamiento vial; también se sugiere que tengan mucha precaución sobre todo en los tramos carreteros ya que va a estar lluvioso y nevado en algunas zonas, sobre todo a aquellas personas que buscan acercarse a puntos nevados, es recomendable que no lo hagan”, dijo Cervantes Hernández.