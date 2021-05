Prevén abstencionismo en próximas elecciones

Tijuana.- El 20% de los bajacalifornianos ha decidido no participar en las elecciones, por lo que serán el 80% quienes definirán la elección, informó Antonio Roldán, fundador de Electología.

El estado de ánimo social va a determinar la conducta electoral en las próximas elecciones, indicó Antonio Roldán, es por ello que el estudio realizado por Electología se basó en la parte emocional de las personas, y no la racional.

Reveló que como resultado, el 20% de los habitantes del estado decidió que no va a votar, debido al escepticismo que tienen por no ver un cambio en sus vidas con las elecciones anteriores.

"Es gente que dice 'no tiene caso', ya he votado muchas veces o porque he escuchado que gente ha votado muchas veces y todo sigue igual, gane quien gane las cosas no van a cambiar", señaló.

El resto de los votantes se divide en dos grupos, detalló el especialista, pues el 48% de la población lo hará motivado por la indignación y el enojo, denominado voto antisistémico.

Apuntó que el 32% restante ejercerá el voto sistémico, el cual está movido por el enojo, pero también por un sentimiento de estabilidad, aquel partido que no represente un cambio drástico.