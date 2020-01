Prevé Estado desaparecer 820 plazas en este año

El Gobierno del Estado tiene contemplado eliminar 820 plazas de dependencias centralizadas y descentralizadas para el presente año, siendo el DIF y el Cobach las que tendrán los principales recortes, detalla el Presupuesto de Egresos para 2020.

De acuerdo al comparativo de plazas por dependencia de la administración pública centralizada, en 2019 se tenían registrados 10 mil 982 trabajadores, mientras que para el presente año los programados son 10 mil 673, lo que representa una reducción de 309 empleados.

Con relación de las plazas de las dependencias descentralizadas, el año pasado tenían 43 mil 610 trabajadores, cantidad que se reducirá a 43 mil 99 en 2020, que representa una reducción de 511 empleados.

54,592

trabajadores en dependencias del Gobierno del Estado en 2019

Los datos del Presupuesto de Egresos establecen que los principales recortes se presentarán en el sector descentralizado, destacando el Cobach, donde se eliminarán 277 plazas, el DIF, donde se liquidarán 214 espacios.

En el caso del sector centralizado las dependencias que presentarán recortes de personas son la Oficina del Ejecutivo, con 10 espacios, Oficialía Mayor, con 16, y la Secretaría de Hacienda, con 17.

Caso del Cecyte

Con el despido de empleados el Cobach y Cecyte de Baja California han encontrado la fórmula para optimizar los recursos que el Gobierno Federal y Estatal invierten en las preparatorias públicas.

El director general del Cecyte en Baja California, Javier Santillán Pérez, informó que eliminó 54 plazas de confianza de la dirección general, cuyo personal carecía de funciones específicas, sobre todo en la coordinación administrativa.

Dichas plazas generaban un gasto de entre cinco y seis millones de pesos anuales, explicó.

53,772

empleados en dependencias del Gobierno del Estado para 2020

“Eran personal de confianza y que en algunas ocasiones llegó sin conocimiento, sin experiencia, sin la capacidad, para estar desempeñando sus cargos”, añadió.

Además, dicho ahorro también se crearán mil espacios educativos, lo cual beneficiará a los jóvenes que en un futuro egresarán de las secundarias, pues tendrán más posibilidades ingresar al Cecyte.

Respecto, a la nómina de los docentes, Javier Santillán Pérez aseguró que no detectaron a maestros a aviadores, sino que no habían sido asignados a los grupos para impartir clases por el cambio del plan de estudios. Fueron detectados entre 46 y 47, la mayor parte ya está en proceso.

“Son profesores que no dan clases no porque no quieran, sino porque en ese plantel cambió el plan de estudios, cambió la materia y nadie los propuso reubicarse a otros planteles en donde sí existen esas asignaturas. Al final de cuentas no es responsabilidad del profesor si la autoridad no le proporciona el material para trabajar”, indicó.