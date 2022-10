Presunto asesino de Jonathan podría enfrentar 5 años de cárcel

Tijuana BC.- Hasta cinco años de prisión puede enfrentar Adrián Alexander “N”, por presuntamente embestir a Jonathan Vélez Juárez, señaló el Asesor Jurídico de la familia del joven fallecido el pasado 2 de septiembre.

Fernando Benítez dijo que el Código Penal de Baja California establece como sanción máxima la pena de 5 años de prisión por el delito de homicidio culposo, sin embargo esto podría variar de acuerdo al desarrollo del caso.

El contingente al que se enfrenta el presunto responsable sería ese, la pena de 5 años, suponiendo que le asignan la máxima, no necesariamente podría ser ese caso, en cuanto a la reparación del daño, son cuestiones que están dispuestas en la ley”

Dijo.

Reparación del daño

Benítez afirmó que independientemente de la acreditación de la reparación del daño por el responsable, el mínimo a pagar por reparación de daños asciende a 5 mil UMAS, lo cual ronda en los 481 mil 100 pesos.

“Esa es la cantidad mínima por la que se tendría que responder por la reparación del daño, salvo que haya otros gastos que se pudieran comprobar, como los gastos fúnebres o de otra índole”, agregó.

El abogado señaló que en la previa audiencia llevada a cabo en la que Adrián Alexander “N” fue puesto en libertad, no se requirió la presencia de los familiares de Jonathan Vélez, además los mismos no fueron notificados dado que el Poder Judicial del Estado no tuvo manera de contactarlos.

“Además la audiencia fue para el control de la detención y lo que sucedió fue que no se controló la detención ni se ratificó, pero eso en nada afecta al avance del procedimiento penal normal”, detalló.