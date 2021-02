Presenta Cecut libro que vincula poesía y psicoanálisis

TIJUANA, BC.- La necesidad que impulsa la creación poética fue, entre otros temas, motivo de análisis de Sigmund Freud (1856-1939) y a 80 años del fallecimiento del fundador del psicoanálisis, el escritor Hermes Millán publicó "La punta de la lengua. La poesía aplicada al psicoanálisis (o una manera de volver a Freud)”.

A partir de la idea de que “el poeta da cuenta de una radical intuición sobre la naturaleza inconsciente de lo psíquico”, Millán desarrolla en “La punta de la lengua” una interpretación en la que el psicoanálisis tiene mucho que decir en el campo de la poética.

El libro fue presentado este fin de semana como parte del ciclo "Conversando con..." del Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por medio de una charla digital en la que participaron el autor, Sidartha Ochoa, editora del volumen, y la Dra. Carina Licovich, quien lo comentó, en una sesión moderada por Jaime Cháidez Bonilla, coordinador de Contenidos y Memoria del Cecut.

La psicoanalista Carina Licovich comentó el libro de Millán.

Sidartha Ochoa, fundadora de Abismos Editorial, que publicó en 2020 el texto de Millán, expuso que este libro ofrece una revisión panorámica de un grupo de poetas y “de cómo pueden ser leídos a través de ciertos dispositivos teóricos, como los que propone Hermes”.

“Comúnmente leemos poesía y la crítica literaria que desmenuza los tiempos, las respiraciones de la poesía y sus motivos”, reflexionó Ochoa, y lo que plantea Millán en este volumen conduce al lector a acercarse a esos autores “de una manera muy rigurosa, pero otras veces con un nivel de humor que resta solemnidad” a la poesía.

A su vez, la Dra. Carina Licovich, quien participó desde la ciudad de Los Ángeles, California, sostuvo que “La punta de la lengua” es un título muy sugestivo que hace referencia a los límites, los bordes, las fronteras, de lo que se dice simbólicamente” a través de la poesía y “el autor nos invita a acompañarlo en su propio recorrido estableciendo relaciones entre el psicoanálisis y el arte”.

Sidartha Ochoa, fundadora de Abismos Editorial, que publicó en 2020 el texto de Millán.

“En Hermes Millán la lengua se hace presente para transmitir su potencia, siendo un lugar fértil donde se despliegan las intenciones del narrador”, afirmó Licovich, quien es egresada de la Universidad de Buenos Aires.

En su estudio, Millán “nos invita a recorrer una articulación entre la poesía y el psicoanálisis, y a reflexionar sobre lo que la literatura ha tomado del psicoanálisis como teoría de sentido, concepción del sujeto y un modelo narrativo”, añadió Licovich, quien dirige el Dinjes Musictherapy Program, un programa dedicado a trabajar desde el arte con niños con necesidades especiales

Por su parte, el Dr. Hermes Millán explicó la parte final del título de su libro: “el retorno a Freud”, lo cual, dijo, “tiene que pensarse entre otras cosas como un retorno al asombro, que es un motor, una inquietud gestante del pensamiento psicoanalítico”.

Doctor en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, Cuba, Millán planteó que su libro “es un intento de convertir a los poetas y a la poesía en un dispositivo para leer el psicoanálisis” y que no se trata “de una muestra, ni de una antología, sino el testimonio de una experiencia personal”.

Jaime Cháidez Bonilla condujo una sesión más del ciclo "Conversando con...". Fotos: Cortesía

“Los poetas siempre me han impactado, pues con soltura y falta de pudor intelectual dicen cosas que tanto trabajo cuestan conceptualizar a través del discurso académico”, resaltó Hermes Millán.

“Si pudiera”, reveló, “me definiría como poeta” y a la poesía “como un campo de aplicación del psicoanálisis, lo que me da la oportunidad de pensar desde una lógica que no es la académica”.

Finalmente, el autor aseguró: “El poeta tiene ese atrevimiento, el cual por lo demás no constituye un mérito, no sabe por qué lo hace, pero tampoco está obligado a saberlo, ni es consciente de la trascendencia del acto, de decir cosas que aluden a un mundo complejo de la subjetividad, lo que me gusta llamarle la intuición de la naturaleza inconsciente de lo psíquico”.

