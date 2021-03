Presenta Cecut ‘Catedrales’, novela negra de Claudia Piñeiro

TIJUANA, BC.- La violencia contra la mujer es uno de los temas que aborda la escritora argentina Claudia Piñeiro en su novela "Catedrales", presentada este jueves 18 de marzo en sesión electrónica por el Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.



Desde Buenos Aires, Piñeiro, ganadora del Premio Pepe Carvalho de novela negra en 2018, charló con el moderador de la sesión, Jaime Cháidez, coordinador de Contenidos y Memoria del Cecut, dentro del ciclo "Conversando con...".



Respecto a su actividad creativa, la novelista aseguró que “en las primeras páginas de un libro o en el primer párrafo de las novelas, uno hace un contrato con el lector y después, el resto de la novela es honrar ese pacto de lectura”.

La novela aborda la violencia contra las mujeres.

Detalló que en “Catedrales” hay seis voces narrativas, más una séptima en el epílogo, para contar la historia de Ana, una adolescente que aparece asesinada en un templo católico, hecho a partir del cual se desarrolla la historia.Entre esas voces narrativas, se encuentra una que da cuenta del brutal suceso y que corresponde a alguien muy cercana a la víctima, según se dejó ver en un fragmento recreado por la autora: “En esta familia muy devota en la que fui criada”, leyó, “acaban de matar a mi hermana; apareció muerta, quemada y descuartizada, es el momento para que yo reconozca que no creo en Dios, cosa que no me atreví a hacer antes porque tenía un miedo reverencial”.A partir de ese acontecimiento sin duda trágico, se produce un trastorno radical no sólo en la conciencia individual de cada personaje, sino en la familia entera de la víctima que va mostrando así grietas y fisuras, lo que abre el relato a varias posibilidades que el lector irá formulando en la medida en que avanza la historia que narra “Catedrales”.



“Si tengo que describir esta novela diría que es una novela familiar negra, porque la muerte, el crimen y la búsqueda de la verdad, ingredientes indispensables en el género negro, transcurren en una familia a la que atraviesa el crimen”, sostuvo la también guionista y dramaturga.



En “Catedrales”, como ocurre en la realidad de muchos países latinoamericanos, pasan 30 años y no se sabe qué ha sucedido con la víctima, el padre sigue pidiendo justicia y verdad, mientras la investigación se mantiene estancada y la vida de la familia trastocada por la tragedia, advirtió.



Si bien se trata de una novela negra, toda vez que hay un crimen y varias hipótesis posibles, básicamente “es una novela familiar”, insistió la ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010 por “Las grietas de Jara”.

Al referirse a sus novelas en general, la escritora argentina confesó que lo que más le conmueve es cuando alguien le dice “yo soy ese personaje o que me digan, mi familia se parece a la que has descrito, entonces te das cuenta que estabas muy cerca de lo verosímil”.Al hablar de su relación con la literatura mexicana, Claudia Piñeiro refirió: “México tiene una gran producción literaria; he leído recientemente ‘El cuerpo en que nací’ de Guadalupe Nettel, ‘Temporada de huracanes’ de Fernanda Melchor, ‘Los niños perdidos’ de Valeria Luiselli y hay un personaje en ‘Catedrales’ que se llama Elmer, un forense que es un homenaje a la novela negra y al escritor Elmer Mendoza”.“Me parece que las voces de las mujeres se han hecho sentir y después de muchos años de no poder acceder a los lugares para poder ser escuchadas, ahora hay mucho por decir y muchas escritoras para hacerlo”, aseguró.

Jaime Cháidez Bonilla sostuvo una charla con la novelista argentina.

Respecto al 2020, año en que fue publicada “Catedrales”, Piñeiro comentó que como otros escritores tuvo un mayor acercamiento con el público; “durante el encierro recibí mensajes de gente que estaba leyendo la novela, mensajes muy detallados, con mucho tiempo para leerlos y dedicarles una respuesta, y eso me permitió una comunicación con los lectores muy diferente a la que tuve con otros libros”.Además, “estuve en Centroamérica para participar en el festival que organiza Sergio Ramírez, en el encuentro Barcelona negra, en ferias del libro en distintas provincias de Argentina y tuve muchos encuentros con grupos de lectores que me han llamado para participar en sesiones a distancia; todo eso ha sido lo más agradable”.Los interesados en esta presentación pueden consultarla en la siguiente liga:Siga las redes sociales del Cecut enSiga las redes sociales de la Secretaría de Cultura en