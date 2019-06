Preocupa falta de recursos para migrantes

Tijuana no cuenta con los recursos financieros ni los albergues para hacerle frente a la llegada de miles de migrantes centroamericanos, dijo el director de Atención al Migrante, César Aníbal Palencia Chávez.



Lo anterior lo declaró tras anunciarse que realizarán sus trámites de petición de asilo a Estados Unidos desde suelo mexicano, tema acordado por México y ese país para no incrementar los aranceles.



“No tenemos los recursos, no tenemos albergues, no tenemos el personal, no hay las suficientes acciones de inclusión laboral, educativa, de vivienda y demás”, declaró.



México no cuenta con las condiciones para ser un “tercer país seguro”, añadió, además que los recursos federales para atender a los migrantes nacionales con la nueva administración federal desaparecieron.



Por lo que actualmente, dijo, los albergues de la ciudad atraviesan por una difícil situación para atender a los connacionales deportados y será peor cuando empiecen a llegar los centroamericanos.



“También hablan de que cuando lleguen a México, quien manifieste que quiere pedir asilo político, México tendrá que recibirlos, entonces lo veo muy complicado”, comentó el funcionario municipal.



Reveló que hasta el momento el Ayuntamiento de Tijuana no ha sido informado sobre el proceso o cómo se trabajará.



“No hemos tenido algún acercamiento, no se nos ha hecho parte de ningún negociación, no nos han explicado bien cuál sería la situación aquí en Tijuana y si nosotros participamos”, manifestó.



Recordó que desde hace cuatro meses autoridades del otro lado de la frontera comenzaron con el regreso de centroamericanos, cerca de 2 mil de acuerdo con la autoridad federal.



“Si ya tenemos estos que no sabemos bien si permanecen aquí, desistieron o cruzaron a Estados Unidos, ahora que vengan varios miles más, ¿qué pasaría? No tenemos espacio”, agregó.



Por último, Palencia Chávez señaló que tal vez este nuevo acuerdo genere que el número de personas que busque asilo disminuya, sin embargo, alzarán la voz para que la Federación tenga una plataforma con personal, albergues y recursos para atenderlos.