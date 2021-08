Preocupa al personal de la salud las personas que no están vacunadas contra el Covid-19

Tijuana, B.C.- El personal de salud mostró su preocupación por la población que no está vacunada contra el Covid-19 debido a que son riesgo de infección durante la consulta.

María Guadalupe González Gallardo, enfermera operativa del área de Consulta Externa del Hospital General de Tijuana (HGT), comentó que todavía hay pacientes que acuden a revisión médica que expresan no querer inmunizarse.

“Sí me da tristeza que la gente no se cuide a pesar de que la información está disponible. Creo que la gran mayoría tiene algún conocido o sabe de alguien que se enfermó, pero hay mucha gente que todavía no se ha preocupado por vacunarse, eso nos sigue poniendo en riesgo a nosotros, porque aunque sea la consulta se complica más porque no sé si están enfermos de Covid-19”, expresó.

González Gallardo consideró que una parte de la sociedad no es consciente de las afectaciones del coronavirus porque no lo ha vivido en carne propia, pero espera que no llegue ese momento.

Sobreviviente del Covid-19

Recordó que en mayo de 2020, cuando la pandemia estaba a su máxima alerta, se infectó y su principal síntoma fue dolor en el pecho, pero las secuelas fueron más fuertes: pérdida de memoria, alergia en la piel, dolor de cabeza y actualmente lidia con la falta de respiración.

Por ello, como sobreviviente del Covid-19, la enfermera aconsejó a las familias extremar sus cuidados en la salud en esta tercera ola de la pandemia, principalmente usando el cubrebocas y distanciamiento social, además de aprovechar las jornadas de vacunación.