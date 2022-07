Preocupa a industrias problemas por política energética y déficit de personal

Tijuana, BC.-La situación de política energética en México y el déficit de personal en diferentes sectores se han sumado como las principales preocupaciones que se viven en empresas e industrias, mencionó el presidente del Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex).

Roberto Rosas Jiménez indicó que se ha sumando un problema más grande por las posibles sanciones de Estados Unidos y Canadá por la política energética en el país, situación que señala ya habían advertido con anterioridad.

“Vivimos una situación compleja como país, la solicitud de EU y Canadá para reunirse en consultas es alarmante, nosotros como organización lo advertimos de manera puntual, y se suma a los problemas de agua y movilidad de la región”, detalló.

Roberto Rosas Jiménez, presidente del Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex). Foto: Emmanuel Castañeda

Problemas de mano de obra

Rosas Jiménez calificó como “contradictorio” que se tengan problemas de mano de obra en la región, dinámica que no es exclusiva de la industria maquiladora, sino que también se refleja en negocios externos.

“Pese a todo faltan cerca de 30 mil a 35 mil plazas que se deben ocupar es evidente, puedes pasar en las tiendas y siempre verán que están solicitando personal y mano de obra, en Tijuana trabajo no va a faltar”, reiteró.

En el aspecto financiero, declaró que la industria manufacturera se está expandiendo pero no han llegado nuevas empresas que contribuyan en el desarrollo de la región, por lo que el problema no se trata de que no que hayan más inversiones.