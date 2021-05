Preocupa a Sergio Moctezuma situación vulnerable de madres solteras

Ante el incremento en casos de violencia familiar debido al confinamiento por la pandemia, el Candidato de MORENA a Diputado Local por el Distrito 8, Sergio Moctezuma, refrendó su compromiso con las mujeres tijuanenses, al destacar que dos de sus primeras propuestas legislativas están enfocadas precisamente a brindar mayor tranquilidad a las mujeres y madres solteras.

El aspirante de MORENA indicó que por medio de la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Baja California buscará que las madres solteras tengan mayor certidumbre de contar con la manutención de sus hijos, ya que los padres que no lo hagan, serán sujetos a una serie de sanciones y obligaciones para motivarlos a cubrir la pensión alimenticia de los menores.

Precisó que esta es la segunda iniciativa de su propuesta denominada “Las 8 del 8”, a través de la cual va a reformar el Código Civil para el Estado y la Ley Orgánica del Registro Civil para efectos de reducir los casos de padres que no cumplen con la manutención de sus hijos, además de promover la justicia social y el bienestar económico de las familias.

“Esta es una de las iniciativas que muchas mujeres del Distrito 8 nos han comentado cuando realizamos nuestras jornadas en las colonias, se acercan y me dicen ‘oyes Moctezuma, a mí me llama mucho la atención esa propuesta para que los papás no dejen de hacerse cargo de sus hijos’ y yo les comento que cuando lleguemos a la diputación de este Distrito vamos a lograrlo”, expresó el Candidato.

Aunado a lo anterior, Sergio Moctezuma señaló que la primera propuesta de Las 8 del 8 también busca sumarse a erradicar los delitos en contra de las mujeres, niños y niñas, ya que se elaborará un padrón de agresores sexuales, que incluye a quienes cometan delitos de violación, abuso sexual y pederastia, así como de personas que cometan violencia familiar.

Precisó que este padrón de agresores será público mediante el acceso a un sitio web para identificar fácilmente a esas personas que hayan incurrido en agresiones sexuales y violencia familiar, además de que las mujeres podrán tener la certeza, al contraer nupcias, de que su pareja no esté dentro de este registro o de recibir atención psicológica en el caso de ya formar parte de este listado.

Lo anterior, debido a que como parte de la iniciativa los sentenciados por delitos de violencia familiar tendrán como requisito adicional para contraer matrimonio, el presentar una copia certificada del padrón, y acudir a terapia psicológica para que se considere apto para casarse.

“Nos preocupa la situación vulnerable de las madres solteras, así como el bienestar de todas las mujeres, es por eso que vamos a impulsar estas propuestas legislativas una vez que logremos la victoria el próximo 6 de junio”, aseguró Sergio Moctezuma.

Para concluir, recordó que este 10 de mayo, durante la jornada proselitista en una de las principales avenidas del Distrito 8, donde llevó sus propuestas a los automovilistas, varias mujeres se acercaron a pedirle una rosa de papel, misma que el candidato había elaborado en una transmisión para redes sociales, “pasaron y me dijeron ‘¿yo vi hace rato que hizo una rosa de papel, y la mía?’ y regalé varias rosas a las madres hoy en su día”.