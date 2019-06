Preocupa a Burócratas recorte de plazas con nuevo gobierno

Ante la llegada de las próximas administraciones estatal y locales, al Sindicato de Burócratas en Baja California le preocupa que pudiera registrarse un recorte de personal.



El secretario general en el Estado, Arturo Gutiérrez Vázquez, informó que han sostenido acercamientos con el coordinador del equipo de transición, Amador Rodríguez Lozano, quien ha expuesto que no habrá afectación al personal de base.



“Pero la supresión de secretarias pues en lo particular a mí me preocupa, ojalá que deberás sea todo fácil y que no haya ningún problema a la hora de tener que cambiar a trabajadores porque están hablando de suprimir secretarias a nivel estado”, declaró.



Esto dijo que traerá movimientos en cuanto al personal por lo que tendrán que ser colocados a otras áreas, respetándoseles sus derechos labores.



“Esperamos con el Gobierno del Estado poder llega a buenos entendimientos, hemos tenido pláticas con el futuro Secretario de Gobierno con el ánimo de darnos a conocer en nuestra forma de trabajar como gremio y ver la expectativa que traen ellos de nosotros”, agregó.



Gutiérrez Vázquez reconoció que hasta la fecha no han sostenido una reunión con el alcalde electo de Tijuana Arturo González Cruz, pero buscarán una reunión en próximas fechas con la finalidad de conocer la postura hacia el personal de base.



“Sí se habla de austeridad, se habla de recorte de personal, no de bases sindicalizadas para que mis compañeros no tengan esa preocupación. Si hay inquietud, pero lo que más deseamos es saber la postura del presidente electo”, manifestó.



Sin embargo, advirtió el líder sindical que de darse una afectación hacia los burócratas defenderá al gremio, pero reiteró hasta el momento no hay nada concreto por lo que tendrán que esperar una vez que tomen posesión los nuevos gobiernos.