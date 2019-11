Premian a estudiantes de BC tras participar en Olimpiada de Matemáticas

De 193 participantes en la 33ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), toda la delegación bajacaliforniana obtuvo medallas y mención honorífica, el equipo de seis jóvenes fue integrado por cuatro estudiantes de la Preparatoria Cetys, a nivel nacional, Baja California se posicionó como el onceavo mejor estado.

La competencia se llevó a cabo del 10 al 15 de noviembre en la Ciudad de México, tuvo la participación de 192 estudiantes de excelencia de diversas secundarias y preparatorias de todo el país. De la Preparatoria Cetys, tres estudiantes desarrollan su conocimiento en el campus Tijuana y uno de Mexicali.

“Este concurso fomenta la difusión de las matemáticas. Ellos tienen la oportunidad de desarrollar un pensamiento lógico creativo, puede que no lo sientan pero participando en la competencia se darán cuenta que es más de lo que uno piensa. Van a poder perfeccionar técnicas y es un reto que pueden superar”, comentó el Mtro. Adrián Favela Sánchez, Docente de la Escuela de Ingeniería de Cetys Universidad, quien se encargó el entrenamiento de los jóvenes en Baja California.

De Cetys Tijuana, Kevin Rodríguez obtuvo Medalla de Plata, Ivannia Gómez se hizo acreedora a la medalla de bronce, mientras que Maritza Barrios tuvo una mención honorífica. En Ese sentido, del Campus Mexicali, Miguel Díaz consiguió también mención honorífica.

“El año pasado ya había participado y me sorprendió haber llegado a esta edición. Siempre se sigue aprendiendo, siento la mejora a comparación del año pasado y esto gracias a que la escuela, a la vez, me está apoyando”, comentó Kevin, quien se encuentra en primer semestre.

“Dentro de la olimpiada he evolucionado mi conocimiento, vemos temas más avanzados, nuevas formas de atacar el problema. Me ayuda en otras áreas a pensar de una manera diferente y creativa. Como alumna dentro de Cetys, la escuela me ha apoyado en participar en la olimpiada y mantener mi promedio y beca dentro de Cetys”, dijo Ivannia, quien cursa el quinto semestre y ha mantenido su beca del 70%.

“Si les gustan las matemáticas, inténtelo, porque la práctica los hará mejores y van adquirir cada vez más gusto de estar en estas competencias”, dijo Maritza, estudiante de primer semestre de Preparatoria Cetys campus Tijuana.

Cabe mencionar que el joven Dariam Aguilar fue pre-seleccionado para la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe 2019, por lo que formará parte de los entrenamientos nacionales. También, junto a David Barraza, trajeron medalla de bronce para Baja California.