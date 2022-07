Posesionarios de terrenos en zona Este toman carril fast de garita de Otay

Tijuana, BC.- Fue bloqueado el carril fast ubicado en el callejón de Exportación en Otay por un frente de posesionarios de las colonias Morita I, II, Terrazas Del Valle I, II y Lomas Del Valle, quienes exigieron la regularización de sus predios.

Rosa Lila Jiménez Hernández, representante del frente posesionario, aseguró que el Gobierno Estatal cometió fraude otorgando tierras en condiciones irregulares a los posesionarios, por lo que en la actualidad sufren desalojos de parte de otros colonos.

“El Estado es el culpable de que estemos aquí, nosotros ya tuvimos mesas de trabajo y no quedamos en nada, el Ejido Rojo Gómez nos pide nuestras tierras porque ganó un litigio contra el estado”, declaró.

Pagos de 500 mil pesos

Jiménez Hernández explicó que los ejidatarios exigen un pago de 500 mil pesos por cada predio en las cinco colonias antes mencionadas y en caso de negarse, proceden a intentar desalojar.

“Estamos haciendo un llamado a la federación, con el presidente López Obrador, queremos una cita con el, porque todo lo que hacemos se queda en nada, necesitamos ir con el presidente directo”, puntualizó.

La mujer explicó que la problemática afecta a más de 12 mil familias, distribuidas en las colonias ubicadas en la Zona Este, sin embargo el contingente que acudió a la manifestación apenas superó las 500 personas.

“La gente no cree que esté en problemas porque ya pagó, entonces por eso no se mueven, hasta que no les llegue la demanda del Ejido van a abrir los ojos y van a acudir también a estas manifestaciones”, declaró.

Continúan mesas de trabajo con posesionarios

Por su parte, Catalino Zavala Márquez, secretario General de Gobierno, explicó que las mesas de trabajo continúan con los posesionarios, así como también la atención por parte del gobierno federal.

“Están los acuerdos en gestión y la mesa de trabajo sigue abierta para darle seguimiento a las peticiones de todos los vecinos, no queremos que se generen preocupaciones, las familias están seguras”, indicó.

Zavala Márquez exhortó a los manifestantes que retomen las mesas de trabajo para frenar los desalojos, puesto que, afirmó, se está trabajando para regularizar los predios.

“Quedamos que en este año se establecerían las soluciones, estamos en los censos de las familias y los invitamos nuevamente a continuar con las gestiones”, comentó.