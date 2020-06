Por no respetar medidas preventivas clausuran albercas en Tecate

Tecate, BC.- Por no respetar las medidas preventivas implementadas ante la pandemia generada por el Covid-19, el Ayuntamiento de Tecate, que preside la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, en apoyo con Reglamentos Municipales, realizaron la clausura de Albercas Tanamá.



Kevin Tapia Martínez, Jefe de Reglamentos Municipales, determinó que al asistir al lugar, familias se encontraban realizando actividades recreativas, sin contar con las medidas de prevención adecuadas para evitar contagios por coronavirus. Por lo anterior, Tapia Martínez pide a la población realizar las denuncias pertinentes en caso de detectar balnearios abiertos y operando.

Óscar Javier Camacho Gutiérrez, Director de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, explicó que esta medida fue implementada luego de que los dueños del recinto hicieran caso omiso a previas llamadas de atención, pues los balnearios pertenecen a las actividades no esenciales y por tal motivo no pueden estar abiertos al público.

Camacho Gutiérrez, reitera a la población seguir manteniendo las medidas de seguridad para evitar contagios, así como estar atentos a los comunicados emitidos por las autoridades, no asistir a lugares de reunión masiva como parques, ranchos y balnearios, además recordó las medidas preventivas para evitar incendios forestales, las cuales son:



-No tirar colillas de cigarro encendidas.

-No quemar basura o encender fogatas.

- De encontrarse un incendio, dar aviso al 911.

-Seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud.