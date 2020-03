Ponen filtro para detectar Covid-19 en garita peatonal

A partir de hoy funcionará un módulo para detectar los casos de coronavirus en la garita peatonal Tijuana-San Ysidro pues, de acuerdo con el sector médico privado, en este sitio existe un mayor riesgo de contagio entre las personas.

El presidente Francisco Carrillo, presidente de Simnsa, consideró que las autoridades de la Secretaría de Salud de Baja California se han visto lentas en atender este punto con protocolos preventivos.

“Nosotros no estamos exentos de este problema, no debemos creer que no nos va a tocar a nosotros (el coronavirus). (Las medidas) me parecen adecuadas, pero son un poco conservadoras. En la Secretaría de Relaciones hay un foco rojo y debería ir ahí”, declaró.

Ayer el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, confirmó que en Mexicali hay dos personas que fueron contagiadas con el Covid-19, quienes habían viajado a Washington, por lo que pidió a la población limitar los cruces fronterizos.

Por ello, Carrillo dijo que con el módulo de Simnsa se pretende ayudar a atender la contingencia, pues cuentan con más de mil pruebas para aplicar a los pacientes que tengan síntomas del virus, como tos, fiebre y problemas respiratorios.

Las muestras las envían al laboratorio Estatal de Salud Pública y a México, los resultados tardan 24 horas.

El presidente de Simnsa explicó que las personas que presenten esas características serán examinadas de manera gratuita.