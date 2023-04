Pone en Marcha Marina del Pilar Crematorio del DIF en Tecate

Tecate, B.C.- Con el objetivo de brindar mejores servicios a las familias bajacalifornianas que han sufrido la pérdida de un familiar, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, inició operaciones del primer Crematorio de DIF Baja California en la ciudad de Tecate.

En su mensaje, la mandataria estatal destacó el trabajo que ha realizado la paraestatal para apoyar a los grupos prioritarios de la sociedad, siendo el crematorio inaugurado un espacio ayudará a la población que más lo necesitan, respetando los principios sociales y humanitarios de la Cuarta Transformación.

En nuestro gobierno estamos haciendo del DIF que realmente cobije a las famlilias de manera integral, nuestro gobierno es el primero que coloca a las familias como un pilar necesario para nuestro desarrollo”, expresó y señaló que el crematorio, que beneficiará a miles de familias de Tecate y de la zona conurbada.

Por su parte, la presidenta de la institución, Mavis Olmeda García resaltó la importancia de estas instalaciones que beneficiarán a cientos de familias de Tecate y sus alrededores mediante el servicio de cremación, mismo que se proporcionara con un costo accesible, por debajo de lo que habitualmente cobran en un servicio particular.

“Para muchas familias, esta pérdida no solo significa que ya no estarán con ellos físicamente, también significa el desembolso de un recurso económico que quizás no tienen, por lo que es importante dar una respuesta rápida y digna a esa familia, a la cual, DIF Baja California, con el corazón por delante, está dispuesta a tenderle la mano a través de un equipo de profesionistas que de manera cálida y con la calidad que requieren están dispuestos a ayudar”, puntualizó Olmeda García.

Asimismo, la directora de DIF Baja California, Mónica Vargas Núñez, mencionó que dentro de los servicios que se ofrecerán asesorías y orientación profesional legal para trámites del servicio de cremación, paquetes de cremación que incluye el levantamiento, cremación y urna, acompañamiento en trámites y/o permisos para internación de cenizas, entre otros servicios.

Destacó que los servicios funerarios de la paraestatal son los más accesibles de la entidad, y el servicio de cremación no es la excepción, ya que se oferta con un costo máximo de 5 mil pesos, donde aquellas familias que por diversas circunstancias no pueden pagar este servicio, previo estudio socioeconómico, pueden quedar exentos de esto, lo que representa un apoyo a su economía ante un momento difícil.